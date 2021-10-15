Пресс-служба HAVAL объявила о появлении HAVAL Jolion в автопарке каршеринга «Ситидрайв»: это единственный китайский производитель присутствующий в модельном ряде крупных каршерингов (Яндекс.Драйв, «Делимобиль», Белка, Ситидрайв).

Ранее Youdrive добавлял в парк Chery, но это партнёрство создавалось с использованием Youdrive как платформы, Chery предоставило 50 машин для работы в пуле, но на сейчас автомобили Chery через «Ситидрайв» недоступны.

Количество HAVAL Jolion на текущий момент невелико: редакции Roem.ru не удалось увидеть доступных для аренды машин, ожидается что их будет 100 штук.

Добавление китайских автомобилей могло быть осуществлено как по инициативе HAVAL, который ведёт сейчас активную маркетинговую кампанию бренда в России, так и самого каршеринга «Ситидрайв», который решил снизить затраты на формирование парка на фоне роста стоимости автомобилей и снижения их доступности.