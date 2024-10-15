Издание Forbes систематизировало сведения об увольнении сотрудников из VK:

По словам одного из кадровых специалистов, знакомых с ситуацией в VK, увольнения коснулись направления рекламных технологий, билетного сервиса, «VK Спорт» и команды Максима Тадевосяна, вице-президента VK по развитию бизнеса и стратегии. По информации источника из IT-корпорации, больше всего увольнений в VK Play, «Марусе», рекламном и игровом бизнесах холдинга. Собеседник из числа уволенных из холдинга сотрудников говорит, что причину сокращения тем, кто под него попал, объясняют «изменением приоритизации направлений». Он добавляет, что базово всем предлагают два оклада отступных: «Либо можно работать до конца года, но каждый месяц работы — минус один оклад из отступных».

По оценкам издания — сокращение затронуло 16% штата VK, при этом режут даже прибыльные направления, и уж тем более — неприбыльные.

Сама компания фактически никак не комментирует увольнения сотрудников и изменение кадровой политики, в том числе и во внутренней коммуникации.

На выходе сотрудникам предлагается пара окладов и увольнение по соглашению сторону.

Впрочем, сам «VK» комментирует, что сокращения кадров в компании нет, по словам пресс-службы, информация издания не соответствует действительности, поскольку, цитируем: «VK не проводит и не планирует проводить сокращений. Численность сотрудников в VK с начала 2024 года не менялась и составляет порядка 15000 человек. На данный момент в VK открыты десятки вакансий по разным направлениям».

При этом стоит заметить, что в компаниях вроде «Яндекса» число сотрудников возрастает на 20% в год.

Наши новости вы можете обсудить в Телеграм-канале Roem.ru >>>