Мобильное приложение Яндекс.Музыка стала лидером среди неигровых приложений в России по доходам, сообщила исследовательская компания App Annie. Компания учитывала данные по магазинам приложений App Store и Google Play с января по сентябрь 2017 года. Абсолютные цифры по выручке приложений App Annie не публикует.

Второе место по выручке среди неигровых приложений занимает приложение Read! (принадлежит компании «Литрес»), на третьем мобильное приложение соцсети «Одноклассники», на четвертом — «ВКонтакте», на пятом месте — Badoo.

Яндекс.Музыка обошла трех сильнейших конкурентов, по итогам 2016 года она была всего лишь на 4 месте. Лидером по доходам в России в 2016 году было приложение «Одноклассники». Далее шло приложение «ЛитРес» Read! для чтения электронных книг, сервис для знакомств Badoo и Яндекс.Музыка.

В январе 2017 г. у Яндекс.Музыки" было 250 000 платных подписчиков, сообщил «Ведомостям» руководитель сервиса Яндекс.Музыка Андрей Гевак. Более свежие данные по пользователям и данные по доходам сервиса компания не раскрывает.