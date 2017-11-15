Центр защиты цифровых прав обнаружил, что подзаконные акты к «закону Яровой» противоречат уголовно-процессуальному законодательству и порядку проведения оперативно-разыскной деятельности. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Центра защиты цифровых прав главе Минкомсвязи Николаю Никифорову. В документе говорится о хранении данных в течение одного месяца, а также вводится поэтапное увеличение сроков хранения трафика. Чтобы проект не противоречил текущему законодательству, сроки хранения сообщений пользователей не должны превышать 24 часов или шести месяцев для конкретных лиц по решению суда.