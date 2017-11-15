В свежей бета-версии десктопного приложения Deezer появился звук CD качества. Платящие слушатели в конкурирующих сервисах, в: Яндекс.Музыке, Zvooq, Google Музыке, Apple Музыке, сервисах Mail.ru Group (проигрывают звук через: ВКонтакте, «Одноклассники», мобильное приложение «Boom») — доступа к звуку подобного качества не имеют. Конкурирующие сервисы передают исключительно «сжатый» звук.

В США несжатый звук через Deezer можно было слушать с 15 сентября 2014 года. Позднее он появился в других странах, но исключительно для владельцев аудио-аппаратуры марки Sonos.

Примечание: даже обновлённый Deezer не стал полноценной заменой для коллекции файлов на диске или для пачки компактов в шкафу. Наравне с сервисами конкурентами, он до сих пор не умеет воспроизводить треки без пауз (gapless) — поэтому альбомы условного Pink Floyd, записанные одним «куском» — звучат в Deezer хорошо, но «затыкаются» на границе треков.