Умение программировать сегодня все больше напоминает вождение автомобиля. Неплохо бы научиться, даже если не планируешь стать профессиональным водителем. Навык на полную мощность использовать компьютер заметно облегчает жизнь не только программистам, но и работникам практически любой сферы. О том, чем кодинг может быть полезен компании, рассказывает директор по развитию образовательного проекта GeekBrains Антон Кузнецов.

Дефицит кадров

Не так давно компания МТС объявила, что намерена увеличить штат программистов и зарабатывать теперь и на IT-сервисах. К аналогичному решению сегодня приходит всё больше компаний, еще недавно не имевших к отрасли никакого отношения. Свои IT-проекты запускают Сбербанк, Мегафон и многие другие.

На этом фоне все острее чувствуется дефицит специалистов. Тем более, опытные разработчики сегодня не очень стремятся идти в банки или телеком-компании. Как правило, там их пугает корпоративная культура — дресс-коды, стиль руководства и общая атмосфера, бюрократия и, как следствие, невозможность быстро решить те или иные задачи. Конечно, в регионах ситуация несколько отличается от столицы, но в целом мотивированные профессионалы чаще предпочитают работать в IT-компаниях. Не так давно мы общались сразу с несколькими телеком-компаниями, которые столкнулись с этой проблемой.

Конечно, чтобы привлечь к себе асов программирования, можно некоторое время поработать над брендом, но этот процесс, как правило, длительный и не всегда предсказуемый. Поэтому один из самых эффективных и доступных вариантов для таких компаний — найти несколько высококлассных специалистов, которые будут способны возглавить направление, а затем нанять менее опытных разработчиков и самостоятельно обучить их до нужного уровня.

Повышение эффективности

Большинство мелких рутинных задач можно автоматизировать. Так, маркетологи могут использовать навыки программирования для установки различных счетчиков или автозамены контекстных ссылок. Менеджеры по продажам — чтобы автоматизировать составление клиентских отчетов. Геймдизайнеры с помощью кода способны быстрее и понятнее выразить свою идею. Вместо того, чтобы прорисовывать презентацию и отдельные эпизоды будущей игры, они могут просто сделать небольшую демоверсию.

Простой офис-менеджер рассказал, как научился из таблиц автоматически создавать рассылки и pdf-документы. Финансовый отдел может точно также генерировать ведомости и прочие документы, которые не получается создавать в стандартных бухгалтерских программах. Архитекторам знание скриптов помогает моделировать проекты зданий по своим индивидуальным параметрам. На просторах интернета своими историями о том, как кодинг помог автоматизировать им работу, делятся даже сантехники. Сделанная вручную программка сама рассчитывает, сколько трубы и под каким углом нужно отрезать.

Впрочем, если такими вещами в компании занимается один человек, то эффект, скорее всего, будет не слишком заметен. Однако если автоматизация принимает более серьезные масштабы, то это может оказать положительное влияние на весь бизнес. Например, оптимизировав часть задач, можно не расширять отдел, а даже сократить некоторых сотрудников, добившись таким образом повышения его продуктивности. Все это в конечном счете способно привести к увеличению прибыли.

Но, как правило, сильно рассчитывать на отдел разработки не приходится. Ресурсов у него зачастую не хватает даже на глобальные стратегические проекты, внутренние же заказчики сражаются за приоритетность, поэтому до мелких запросов на автоматизацию, скорее всего, не доберутся никогда. А значит, всем остальным сотрудникам придется позаботиться об этом самостоятельно.

Улучшение корпоративной среды

Среднее время работы человека на одном месте в последнее десятилетие все больше сокращается, особенно в IT и смежных отраслях. Согласно последним исследованиям, в США работники обычно проводят в одной компании порядка 4,5 лет.

Сегодня, приходя на новое место, сотрудник уже не рассматривает компанию, как место на всю жизнь, он точно понимает, что со временем перейдет в другую компанию. А потому эффективность его работы во многом зависит от того, какие навыки и полезные знания он приобретет на этом месте. Поэтому зачастую современные работники ценят возможность саморазвития гораздо больше ДМС или корпоративного фитнеса. И если компания вкладывается в обучение своих сотрудников, это становится для них лучшей мотивацией.

Способ идти в ногу со временем

Количество программ растет с каждым днем: CRM-системы, SASы и проч. Если у вас нет базовых знаний о том, как все это устроено, разобраться в новых технологиях будет очень сложно. Кодинг сегодня — это еще один пункт к обязательным навыкам современного человека. Эта строчка в резюме уже добавляет немало плюсов соискателям. Уверен, что уже очень скоро она и вовсе заменит пресловутое «опытный пользователь пакета Microsoft Office». Базовые знания программирования помогут всем сотрудникам по максимуму использовать возможности текущих девайсов и программ и при необходимости легко перейти на новые.