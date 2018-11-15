Трэвел-проект Tutu.ru на мероприятии в Москве показал новый дизайн своего сайта и приложения разработанные студией Артемия Лебедева

Основной причиной смены айдентики и дизайна стал рост компании, которая перешла от сервиса только расписаний электричек и продажи ЖД-билетов оказанию всех услуг для путешествующих.

В новой версии сайта была добавлена и медийная составляющая, a-la stories из Facebook.

Tutu.ru работает с 2003-го года. Выручка «Глобус медиа», одного из юрлиц входящих в группу компаний занимающихся оказанием сервисов на сайте, уже в 2014-м году превышала 350 млн рублей, при чистой прибыли 70 млн рублей. По остальным компаниям группы информация о выручке и прибыли в регистрах отсутствует.