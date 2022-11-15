Для успешного импортозамещения в области микрочипов России необходимо инвестировать в их производство 400-500 млрд рублей до 2030 года, говорится в отчете «Микроэлектроника России: от дефицита к технологической независимости» компании «Яков и Партнеры» (организация, созданная партнерами бывшего российского подразделения McKinsey). Согласно их подсчетам, вложения в размере 400-500 млрд рублей в развитие собственного производства чипов помогут обеспечить России промышленный суверенитет в этой области. Инвестиции должны приходиться, прежде всего, на капитальные затраты, усовершенствование существующих производственных площадок, а также на создание новых линий по производству. Это позволит обеспечить развитие отрасли на базовом уровне, создать фундамент для перехода на более современные технологические процессы и в итоге отказаться от импорта, утверждают эксперты. Вложения также могут помочь полностью закрыть растущий внутренний спрос на критическую номенклатуру чипов и стимулировать развитие отечественной высокотехнологической продукции, говорится в исследовании.

Сейчас, по оценке авторов исследования, в России наблюдается более чем трехкратный разрыв между спросом со стороны промышленности и фактическим объемом производства. Пока России не хватает производственных мощностей для создания микрочипов даже базового уровня (90 и более нанометров) и для покрытия промышленного спроса, пишут авторы отчета. По словам экспертов, спрос на базовые микрочипы со стороны промышленности составляет 30 000 пластин ежемесячно. В настоящее время потенциальная производственная мощность в России по производству базовых микрочипов составляет 26 000 пластин в месяц, а фактически используемые мощности позволяют создавать всего 8000 пластин. «В ближайшие пять лет совокупный спрос на чипы в России может вырасти в два раза и достигнуть 60 000 пластин в месяц, а в 2030–2035 годы может превысить отметку в 100 000 — 150 000 пластин ежемесячно», — отмечается в исследовании компании.