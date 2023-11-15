Каждый третий (34%) предприниматель продолжает использовать заблокированные в России социальные сети для продвижения своего продукта. Об этом говорят результаты исследования аналитики продукта «Рекламный программатик» компании Platforma. Опрос проводился с 10 по 16 октября в городах с населением более 100 000 человек, в нем приняли участие 1288 респондентов старше 24 лет. Чаще всего предприниматели пользуются Facebook (45%) и Instagram (около 40%; обе компании принадлежат Meta). Около 37% пользуются TikTok, которая сама отключила часть функций для пользователей из России, 27% — рекламными услугами Google Ads.

Помимо этого, среди российских площадок для продвижения предприниматели чаще всего выбирали «ВКонтакте» (48%),«Яндекс.Директ» (38%) и Avito (28%). Также респонденты выделяли myTarget (22%), Telegram Ads (22%) и Ozon (14%). Согласно результатам исследования, основными рекламодателями стали представители розничной торговли (34%), автомобильной индустрии (24%) и общепита (16%). По данным Digital Budget, с января по сентябрь расходы брендов на digital-рекламу в России составили 134,1 млрд рублей, что на 29% больше по сравнению с тем же периодом предыдущего года. При этом у 30 крупнейших рекламодателей совокупный рекламный бюджет на интернет-продвижение за этот же период вырос на 37% и достиг 53 млрд рублей.