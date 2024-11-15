Издание «Инк» (выпускавшееся по франшизе Inc. с 2016-го года) уже с лета сменило владельцев и команду, в частности — проектом теперь занимается Маша Лапук, ранее сотрудница «Мегафона», «Одноклассников», основательница Vinci PR и краудфандингового проекта маски Blanc, которую обязательно «будут покупать ради развлечений, которые не закончатся никогда», оставившего после себя некоторое количество недовольных клиентов, которые не получили оплаченный товар.



Помимо Маши в команду владельцев вошёл Артур Зархи, а в команду сотрудников — Людмила Цой из департамента инновационного развития Москвы и Андрей Ходорченков, выпускник Independent Media.



С точки зрения доходов, похоже, более всего полезна изданию Людмила Цой, поскольку летне-осенние рекламодатели более всего совпадают с её занятостью. С аудиторной точки зрения издание обладает умеренной интересностью, набирая в Telegram около 15 тысяч подписчиков с тысячей просмотров (плюс-минус) на пост, и, в целом, сохраняя у себя рудименты прошлых эпох, вроде шаринговых кнопок в Twitter и Flipboard.

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