Сервис «Яндекс.Нейро» предоставил корреспонденту РИА «Новости» сведения о том, что Снусмумрик, персонаж сказок Туве Янссон, является прототипом террориста Шамиля Басаева (или наоборот — какая разница?).

Например, у них совпадает зелёная шляпа, а, кроме того, в интернете есть мнение о том, что Шамиль Басаев — прототип Снусмумрика.

Разумеется, в реальности ничего подобного произойти не могло — цикл книг о муми-троллях создавался ещё до рождения Шамиля Басаева, источником информации является старый интернет-прогон, базирующийся исключительно на визуальном сходстве одного из головных уборов Басаева с иллюстрациями детской книжки.

Тем не менее, поскольку в интернете написано, GPT-проекты учитывают всё изложенное с той же степенью серьёзности, что и достоверную информацию, что может приводить к сюрпризам, когда информация доходит до людей, не уловивших юмористическую интонацию исходного сообщения.

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