Управляющий акционер Rambler&Co Александр Мамут купит половину интернет-холдинга у владельца «Интерроса» Владимира Потанина, сообщают «Ведомости» со ссылкой на близкие к бизнесменам источники. В настоящий момент обсуждаются детали сделки, которая должна быть заключена до конца этого года.

Бизнесмены объединили свои медийные активы в Рунете еще в начале 2013 года: Потанин вложил портал Rambler и ИД «Афишу», а Мамут — компанию SUP Media. Активы Потанина стоили дороже, но каждый из них получил паритетные доли, Мамут стал управляющим акционером и председателем совета директоров холдинга, который позже стал называться Rambler&Co. В холдинг Rambler&Co входит сайт Rambler, издания «Афиша», «Газета.Ru», «Лента.ру», новостное агентство RNS и другие проекты. Доход компании приносят в основном реклама и продажа билетов в кино и на концерты через Интернет.

«Суп» до этого оценивалась в $175 миллионов (в рамках обмена активами Мамута и структур Усманова). «ПрофМедиа» стоимость переданных в Rambler&Co активов не озвучивала. Так, Потанин получил право через 2,5 года продать свою долю Мамуту за $295 миллионов. Из документов по сделке, которые были опубликованы в 2013 году на сайте «Профмедиа», срок опциона истекает в декабре 2016. Так как сделка была зафиксирована в долларах, в рублях стоимость опциона выросла с 9,7 миллиардов до 18,1 миллиардов ($295 миллионов по курсу ЦБ на 14 декабря).

При создании Rambler&Co Мамут обещал, что новая компания займет третье место по размеру аудитории в Рунете и станет «одним из ведущих провайдеров онлайн-сервисов и главным источником информации об общественно-политических, деловых, культурных и спортивных событиях». В 2013 году этот холдинг был пятым. Сегодня, по данным Mediascope, ресурсами Rambler&Co пользуются примерно 30 миллионов людей в России — это четвертый результат среди интернет-холдингов после Mail.ru Group, «Яндекса» и Google. Представитель Rambler&Co сообщил, что за последние 3 года выручка холдинга удвоилась.

Как рассказали «Ведомостям» в «Интерросе», Потанина перестал интересовать медиабизнес еще несколько лет назад и поэтому он активно начал продавать свои активы: в 2013 году большую часть «Профмедиа» приобрела «Газпром-медиа» (бизнесмен получил всего лишь $897 миллионов за свои активы, а компания «Профмедиа» оценивалась в $1,8 миллиард), в 2014 году сын Сулеймана Керимова Саид купил у него сеть кинотеатров «Синема парк». После продажи доли в интернет-холдинге у Потанина из медиаактивов останется только миноритарный пакет Ivi. Весной 2016 года структуры Владимира Потанина вложили $300 млн в иранские онлайн-сервисы.