Основатель инвестиционного фонда Grishin Robotics и председатель совета директоров Mail.ru Group Дмитрий Гришин с помощью юриста Виктора Наумова (руководитель российской практики в области интеллектуальной собственности, IT и телекоммуникаций в Dentons) создал концепцию первого в мире закона о робототехнике, о чем рассказал «Ведомостям». Гришин предложил отчасти использовать в отношении роботов регулирование, которое применяется к юридическим лицам. Так как робот, по мнению Гришина, — юридическая конструкция, то, в принципе, он может включаться в реестр роботов схожий с Единым государственным реестром юридических лиц.

Возможно, разработчики будут нести ответственность за свое «детище», потому что робот способен совершать автономные действия и причинять вред. Если робот сконструирован специально для совершения правонарушения и способен причинить вред человеку или сконструирован без осознания того, что он может быть использован для причинения вреда человеку, то устройство, созданное по принципу живого организма, может попасть под уголовное право.

По словам предпринимателя, закон может включать в себя определение робота. Недавно Гришин направил свою концепцию в ведущие юридические институты в Москве и Петербурге. Сейчас он надеется, что благодаря своей идее в ГК и в отдельном законе «О робототехнике» появятся изменения.

Также Гришин заявил, что «21-ый век будет веком робототехники. Важно, чтобы ее регулирование в России, как многих других новых областей, не начинали с запретов». Предприниматель пояснил, что область будет привлекательнее для разработчиков и инвесторов, если описать в праве пределы ответственности владельцев роботов. Гришин согласен, что роботы не так распространены в России, чем, например, в Америке, однако Россия может первой узаконить роботов и таким образом получит преимущества над остальными. Ранее он уже отмечал, что российская робототехника отстаёт от рынка, потому что наши стартапы редко доводят дело до конца.