Обновлено в 18:00. Гендиректор Wikimart Андрей Кленин сказал «Роем!», что у него нет планов покидать компанию.
Сейчас Wikimart действительно находится в сложной ситуации, мы работаем над сокращением задолженности компании и этот процесс идет успешно. Никаких планов по закрытию бизнеса у акционеров и менеджмента нет, сказал он.
Исходный текст новости:
Основатель и миноритарный акционер онлайн-ритейлера Wikimart Максим Фалдин на своей странице в Facebook заявил, что интернет-магазин фактически больше не существует, а все его активы разворованы. Фалдин написал, что компания будет признана банкротом в феврале 2017 года, а нынешний гендиректор скорее Андрей Кленин всего уволится уже в этом месяце. Кленин не ответил на звонок «Роем!»
Farewell-обращение к нынешним сотрудникам Викимарта. Расшарте, если таковых знаете…
Друзья,
Это мое прощальное письмо как основателя компании. Конечно, основателей бывших не бывает. Но компании рождаются и умирают. Викимарт умер. Поэтому сегодня я с ним прощаюсь.
Среди вас еще остались люди, с кем я работал и к кому испытываю личные чувства и даже персональную ответственность. Я не наемный топ-менеджер, а предприниматель. Поэтому моя личная лояльность к людям, с которыми я работал, не заканчивается вместе с должностью и зарплатой. Некоторым из вас я позвонил вчера по телефону, к остальным обращаюсь здесь.
Викимарт, который мы с Камилем основали летом 2008 года, перестал существовать. Еще есть юридическое лицо (будет признано банкротом в феврале), у него есть генеральный директор (если не дурак, уволится до конца года). Но компании больше нет.
На прошлой неделе, после почти двухлетнего перерыва, я провел в компании полтора дня. Так получилось, что мажоритарные акционеры ее бросили, а из миноритарных я один оказался в России. За эти полтора дня убедился, что у компании не осталось активов, которые можно спасти и компетенций, которые можно сохранить. 20 месяцев моего отсутствия позволили «профессиональным» топ-менеджерам на деньги «богатых» олигархов уничтожить компанию. За эти 20 месяцев они потратили (в рублях) в два раза больше (!), чем мы с Камилем за всю историю компании, с момента основания в 2008 по август 2014.
И ВСЕ было просрано и разворованно. Но в бОльшей части просрано.
Вернувшись в компанию на полтора дня, я увидел коллективное воровство, всепроникающий страх сотрудников, не получающих зарплату два месяца, и вязкую непреодолимую бюрократию повсюду. Видимо эти три вещи всегда живут рядом… Но мне так жить неинтересно.
Я принял для себя решение, что не буду бороться. Это не моя борьба. Я не стану инициировать уголовные дела на топ-менеджмент, хотя у меня есть эти возможности и более чем достаточно оснований. Не стану уговаривать сдувшихся акционеров финансировать человеческое закрытие компании, которую я когда-то создавал. Я не готов тратить на это дни или даже часы своей жизни.
Точно также я принимал решение два года назад — уйти из Викимарта сразу после организованной мною сделки Тайгер-Финпром. Тогда я начал совершенно новый проект, который сейчас, спустя два года, бурно развивается и процветает. Мы запустились в середине 2015, вышли на прибыль в 2016 и вырастим на 100%+ в 2017. Нас всего 30 человек и мы очень любим то, чем занимаемся делаем. У нас все получается, нас любят наши покупатели и мы зарабатываем деньги. Решение не оставаться в бюрократическом говне, с zero-sum моделью развития, было правильным.
Друзья, жизнь слишком коротка, чтобы ее тратить на бессмысленное: на пустые разговоры, на неприятные процессы, никчемные бумажки и вечные обещания. Вам обещали с сентября по ноябрь, что «добрый дядя-олигарх вот-вот даст xxx млн». А он не дал! Вас обманули? Нет! А точнее, это не важно. Важно то, что вы потеряли последние полгода своей жизни, в ожидании денег от «доброго дяденьки-олигарха». Для «российского профессионального топ-менеджмента» это такая модель — просить денег у олигархов и тратить их на свои зарплаты. Отмирающая такая профессия… А вы то там зачем? Последние месяцы вашей жизни уши в пустоту — вам даже не заплатят за октябрь и ноябрь. Денег нет совсем и взяться им неоткуда. «Дяденька-олигарх» больше не спонсирует банкет… Да и не было никакого «дяденьки-олигарха» — это все миф, фантом.
Друзья, идите домой… Скоро Новый Год, который вы будете встречать с родными и близкими. Оставьте Викимарт в этом году, в своей прошлой жизни. Такой компании больше нет. Кто-то должен вам это сказать. Говорю я, ее основатель: компания Викимарт умерла. Но мы с вами живы!
Настраивайтесь на лучшее в наступающем году, думайте о хорошем, о своих новых делах и планах. В них будет намного больше красоты и смысла, чем было в Викимарте в 2015—2016 годах.
До новых встреч!
Ваш,
Максим Фалдин
Максим Фалдин придумал новое ругательство на топ-менеджеров — «профессиональные предатели»
Wikimart испытывает проблемы со второй половины 2015 года. До конца года в Wikimart сократили около 40% сотрудников. Под сокращение попали работники розницы, доставки, отдела продаж, коммерческого департамента и маркетинга. Компанию также покинула CMO Елена Суховей, на её место так и не была назначена замена. С начала 2016 года к Wikimart было подано 56 исков от 54 компаний Сумма финансовых претензий составляет 69,2 млн.
В начале декабря 2016 года Арбитражный суд Москвы принял заявление ООО «Люкс трейд», которая занимается торговлей одеждой, о признании Wikimart банкротом. Рассмотрение этого дела назначено на февраль 2017 года.
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Основатель компании и миноритарный акционер, который два года не следит за ее деятельностью, а потом появляется на день и велит всем сотрудникам, за которых он в общем-то в ответе валить домой справлять Новый год? Это так теперь выглядит новый тип «предпринимателей»?
Ну, с таким подходом учредителей в компании остались работать лишь «дорогие россияне»: https://roem.ru/08−04−2015/191544/faldin-on-crisis/.
>На прошлой неделе, после почти двухлетнего перерыва, я провел в компании полтора дня…
>20 месяцев моего отсутствия позволили «профессиональным» топ-менеджерам на деньги «богатых» олигархов уничтожить компанию.
То есть как это, опять никто не виноват? Или это все происки jd и прочих ебэев, грызущих прибыля отечественного ecommerce?
Поразительно, и никто ничего 2 года не знал, а тут бац, за 1,5 дня приехал и все объяснил.
С нетерпением жду новостей от Юлмарта.
Они изначально построили Викимарт как пирамиду, пожирающую деньги инвесторов, упорно наращивающую обороты при глубокой убыточности каждой транзакции.
Под обороты и аудиторию брались следующие раунды. Всё по мануалу Кремниевой долины.
Там были убытки в несколько миллионов долларов в месяц. Поэтому основатели и разбежались, бросив всё на менеджеров.
Заметим, что Озон до сих пор убыточен, хотя получил год назад очередной гигантский раунд, а Амазон вышел на прибыль, только выпустив Киндл.
тот случай, когда предпринимателю был резон учиться на чужих ошибках. А не повторять их самостоятельно.
Со всеми публичными статьями и увольнениями за авторством г-на Фалдина не покидает ощущение, что энергия предпринимательская тратилась не совсем туда.
Еще одно доказательство того, что просто на маркетплейсе далеко не уедешь. Траффик все равно приходится покупать, а это нивелирует всю прибыль. То есть должен быть донор как у Мейл, Рамблер, Яндекс. Которые могут «сливать» тематический траффик на сервис. Примеров успешного создания маркетплейсов на базе уже существующих магазинов в России я то же не знаю. Вроде бы у сотмаркета что то было похожее, но он тоже скуксился. Более того, Яндекс Маркет со своей идиотской политикой распугал весь крупняк, который теперь туда вряд ли вернется вообще.
Фалдин «молодец», потихоньку окэшился, слился из компании, но развалил не он.
Помню как только они открылись у них был четкий посыл, что они чистый маркетплейс, хотят быть 100% IT компанией без своих складов и своих же продаж, такой аналог ебая, многие включая меня им поверили и пошли к ним размещаться, они через некоторые время собрали инфу какой ассортимент по принципу парето дает 80% продаж и открыли собственные продажи, очень доходчиво показывая людям что это ты у викимарта покупаешь, а это у «не понятно какого магазина» который случайно у нас разместился…
В общем стратегию выдержать не смогли, репутацию заработать тоже, какие то метания на деньги инвесторов, результат вполне предсказуемый.
И самое главное они пытаясь корчить из себя лидера отрасли ничего для нее не сделали, так же как и юлмарт палец о палец не ударили в вопросе 100% льготы на налоги и пошлины для иностранных интернет-магазинов.
ИМХО самое крутое СЕО в товарах сделали. Хорошие штуки в фулфиллменте и ордер процессинге были. Но стратегически — как Игорь Станиславович сказал.
Про сео пожалуй соглашусь, а чего хорошего то в фулфиллменте сделали, чего такого что выбивается на общем фоне?
C Игорь Станиславовичом тоже согласен, выбрали «мануал» кремниевой далины, только забыли что РФ не печатает без остановки доллары и инвесторы у нее такие же, такой «мануал» даже для ЕС не подходит, он вообще ни для кого кроме США не подойдет, но «стартаперы» думают что сила не в американской военщине заставляющий мир доллары потреблять и соответственно без инфляционных рисков их печатать почти в любом кол-ве, они думают что сила в предпринимательской свободе, особом духе, американская мечта и бла бла бла.
они пытаясь корчить из себя лидера отрасли ничего для нее не сделали,
Ну послушайте, отраслью для них всегда были инвесторы следующего раунда, а более никто. Ребята же из Долины приехали, делать тут «бизнес».
А это «венчурный бизнес» — это получить оценку, поднять раунд.
Это примерно история Рамблера, где после продажи контроля тоже почти никто особенно и не пытался удержать долю или прибыльность, а в основном пытался угодить либо действующим инвесторам, либо следующим.
>Ребята же из Долины приехали, делать тут «бизнес».
Недалекие ребята получается либо они либо те кто в них вложился, лучше бы в долине и оставались, в реальной жизни без свеженапечатанных баксов их «технологии» ведения бизнеса обречены.
Дармовые деньги печатающиеся в неограниченном кол-ве извратили в принципе основные понятия бизнеса, кто бы мог серьезно подумать еще каких то пару десятков лет назад что будут компании в которые будут вкладывать деньги превышающую в сотни раз максимальную теоретическую годовую прибыль в отраслях где все координально меняется каждые 5 лет.
Все-таки США без СССР с катушек слетели капитально, совсем чувство реальности потеряли.
С другой стороны, Амазон (как пишут выше) стал прибыльным. Пусть и слегка добавив функций
То есть, всегда есть ненулевая вероятность, что взлетит за счет смены модели
Или за счет охвата. Борьба в ритейле шла «за поляну», стричь же собирались потом. Но тут внезапно кризис
Впрочем, по такой же схеме был кризис в недвижке в штатах 2007−2008.
>США без СССР с катушек слетели капитально
у них там слетевшие с катушек то ракеты частные запустят, то электромобили, то Убер, то….
Инновация рождаются в муках, ошибках. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
> Убер
Охренеть какая «инновация».
Ага, именно что охренеть
Появился новый термин «уберизация».
P2P вот это фсё
>>Инновация рождаются в муках, ошибках. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
Чепуховейшая чепуха.
Нормальная инновация делается подготовленным коллективом при правильно спланированных бюджетах и ни каких проблем.
Возьмите железные дороги. Их как придумали — так все и ездит. Конечно, бывают аварии. Но в целом все работает. В Росии была суперская сеть ж\д. Пока ее не довели до ужаса неспециалисты, да еще и норовящие украсть.
Вся проблема всех инноваций (как и в скульпртуре, непример) — отсечь лишнее. Т.е. чуваков, которые присасываются. Нельзя быть гумманым по отношению к кровососущим паразитам.
Также и инет. Все чудесно работает, надежное железо, потрясающая логика. Мониторы на нашем веку стали офигенные. Не ломается ничего. Скорость, беспроводные технлогии. Космос.
Главное — бить по рукам тех кто свои когтистые лапы тянет порулить.
>Не ошибается тот, кто ничего не делает.
аха, и все эти ошибки ровным слоем размазываются по всему миру, т.е. за счет всего мира, вы не задумывались почему именно в США так много таких «инноваций» ?
Надеюсь я доживу до тех дней когда сша «инновации» за свой счет производить будут…
«Почему именно в США так много таких «инноваций» ?»
Может потому что туда идет утечка мозгов?
Может потому что они не рубили в свое время генетику и кибернетику?
Может потому что уловили и задали тренд в информационных технологиях?
Может потому что английский проще для программирования?
Может потому что у них большой рынок (по факту весь англоязычный как родной, плюс популярность и простота английского)
>Надеюсь я доживу до тех дней когда сша «инновации» за свой счет производить будут…
Не понимаю это радости «чтоб у соседа корова сдохла»
> Ага, именно что охренеть
> Появился новый термин «уберизация».
> P2P вот это фсё
Видимо, тут народ языками не владеет и черпает информацию от помойных источников третьих лиц.
Расскажу, как на самом деле: инновация Uber _только_ в том, что они вложили много денег на легализацию частного извоза. В США и западной Европе частный извоз был строго запрещен пока не появился Uber.
Та же история с Airbnb — тут тоже «инновация» в том, что можно сдавать квартиру не платя налогов.
В либертарианских странах типа постсоветской России и Сомали никакого смысла в этих «инновациях» нет, тут и так уходили от налогов испокон веков без всяких уберов.
(Кстати, дарю венчурным капиталистам классную идею: можно уберизировать рынок алкоголя и продавать бухло через интернет под видом целительных настоек и не платить налоги. Емкость рынка уберизированого алкоголя колоссальна, новая индустрия с оборотами в миллиарды долларов!)
>Может потому что туда идет утечка мозгов?
А почему туда утечка мозгов идет а не например в японию?
Может потому что свеженапечатанными долларами легче большие зарплаты платить хорошим специалистам?
>Может потому что они не рубили в свое время генетику и кибернетику?
Многие не рубили и что?
>Может потому что английский проще для программирования?
Вы надеюсь шутите или далеки от программирования?
>Не понимаю это радости «чтоб у соседа корова сдохла»
Можно по другому поставить вопрос, я например хочу чтоб соседа режущего чужих коров поставили на место, чтоб перестал он «инновации» за счет соседей производить…
Вы «убер» понимаете только как таксо-фирму, а суть немного ширше, p2p это не только такси
Что касается продажи алкоголя, то да. Можно наверно уберизировать. Но «не взлетит». потому что в нашей стране людей с лишними бутылко-часами — нет.
В отличии от автомобилей.
Фишка ж убера в том, что у чела есть авто. и есть лишнее время Убер связывает желающего проехать с имеющим такую возможность. А с водкой то что? Лишняя водка? :)
>В либертарианских странах типа постсоветской России и Сомали никакого смысла в этих «инновациях» нет
Да? неужели. У нас нет убера? и у нас нет уберизации? :)
у нас есть уберизация, как минимум
1. сам по себе убер
2. Сервисы для найма рекрутеров
3. Блаблакар и тд
То есть все у нас есть. Ничего исключительного.
>тут тоже «инновация» в том, что можно сдавать квартиру не платя налогов.
У нас тоже такие «инноваторы» появились ввиде алиэкспресс, можно торговать не платя налоги и пошлины, супер инновация.
>продавать бухло через интернет под видом целительных настоек и не платить налоги
У нас не взелит такой стартап, власти не оценят инновации, боюсь придется такой стартап опять на западе запускать в «просветленных» США и ЕС, но там уже конкуренты «планокуры» начинают плечи расправлять.
>Фишка ж убера в том, что у чела есть авто. и есть лишнее время
Если бы таксистов в том же ЕС освободили бы от необходимости налоги платить и покупать по конским ценам лицензии то еще большой вопрос знал бы сейчас кто то про убер…
Приложения для заказа и колл-центр по зубам даже региональным небольшим конторам.
Основная вишка всех убер подобных систем это не уплата налогов и всех возможных сборов и освобождение от покупки лицензий и получение разрешений, остальное все ширма.
> Фишка ж убера в том, что у чела есть авто. и есть лишнее время Убер связывает желающего проехать с имеющим такую возможность.
Нет. Фишка в том, что раньше желающих немножко потаксовать без лицензии сильно наказывали, а теперь не наказывают. (Лицензия таксиста в Нью-Йорке стоит сотни тысяч долларов.)
>Фишка в том, что раньше желающих немножко потаксовать без лицензии сильно наказывали, а теперь не наказывают.
Именно, и за это ему уже можно сказать спасибо. Пролоббировали своими ярдами usd и прибили эти бесполезные рынки такси с шильдиками по миллиону долларов, и так по всему миру.
Рядовому гражданиу все равно на шильдики, раньше требовалось знание города, теперь любой навигатор покажет точнее, чем водила с 30 летним стажем. Водитель такси это уже отмирающая профессия, не Убер так кто то другой, тот же Яндекс.Такси тоже двигал бы рынок в эту сторону.
>раньше желающих немножко потаксовать без лицензии сильно наказывали
Да уже отлипните от налогообложения. Налоги это интересно, но для коммерции
А тут речь про обычных людей. Вот захотел и потаксовал (или сдал квартиру) на выходные. Раньше для этого нужно было больше усилий, чем сейчас.
Или вон эти сервисы для поиска попутчиков (бла-бла-кары и тд) — как бы они раньше работали без интернета? да никак.
А сейчас пожалуйста.
Едешь, можешь взять попутчиков
>Может потому что свеженапечатанными долларами легче большие зарплаты платить хорошим специалистам?
И это тоже фактор. Но и этот ресурс небезграничный (иначе бы у них там вообще никаких проблем не было с деньгами. А они есть)
У нас тоже пытались заливать деньгами. А получилось Сколоково и «околоКазань»
Деньги это хорошо, но недостаточно
Отличный тредик. Очередной патриот Великой России облажался со своей купи-продайкой, а виноваты опять США. Ну что ты будешь делать, а? Как Великая — так Россия, а как виноваты — так США и Абамка.
Про юберизацию можно почитать здесь — https://roem.ru/13−12−2016/238165/no-more-ubers-please/
Пирамидка, похоже, сдохла.
>Про юберизацию можно почитать здесь
дык и не надо «для всего». Нельзя одну и ту же модель пихать во все сферы. Это ж понятно
>Да уже отлипните от налогообложения
А с чего бы это? Сейчас доля налогов и сборов под 50% выходит, если ты их не платишь то как бы получаешь сверх преимущество.
>А тут речь про обычных людей
Да бросьте вы, это в теории убер про обычных людей, а по факту там бизнес делают просто не платя налоги, на машинах зарабатывают все свое время, а не в свободное время таксуют, квартиры целеноправленно покупают для сдачи, а не свою иногда.
Про обычных людей там не более 10%
>сервисы для поиска попутчиков (бла-бла-кары и тд) — как бы они раньше работали без интернета? да никак
По молодости когда денег было мало на бензин, а ехать надо было далеко я например заезжал на автовокзал и предлагал людям со мной поехать, комфорт как в такси, цена как в автобусе, так что и без интернета все можно было делать, с квартирами тоже никаких проблем.
>У нас тоже пытались заливать деньгами
У нас их в сотни если не тысячи раз меньше, поэтому государству приходится всякие сколковы делать чтоб и эти крохи не пропали, а сша бабки через банки тоннами заливают куда хочешь и сколько хочешь, колличественное смягчение называется, с таким кол-вом бабла банки и фонды просто рыщут денно и ночно кому бы их дать, т.е. вложить.
Да бросьте вы, это в теории убер про обычных людей, а по факту там бизнес делают просто не платя налоги, на машинах зарабатывают все свое время, а не в свободное время таксуют
Не исключено, что есть и те, кто делает «там» бизнес. Хотя сомнительный бизнес
>Квартиры целеноправленно покупают для сдачи, а не свою иногда.
Вот это еще более сомнительный бизнес. Проще просто сдавать квартиру
>Про обычных людей там не более 10%
есть пруфы? Я вот думаю что «бизнесмЭнов» как раз 10% и будет
>я например заезжал на автовокзал и предлагал людям со мной поехать
(сколько сейчас за уклонение от налогов? :))
А сейчас никуда ездить не надо. Просто формируешь удобный для себя маршрут
>с квартирами тоже никаких проблем
Да лан. Как Вы 20 лет назад снимали бы квартиру где-нить за рубежом? :)
Знаете, я жил 20 лет назад.
Я помню эту популярную газету «изруквноги"
ток она больше для ПиТуПи продаж была. Оперативности ей не хватало для уберизации и сдачи жилья на кор. период
>У нас их в сотни если не тысячи раз меньше, поэтому государству приходится всякие сколковы делать чтоб и эти крохи не пропали
Вы хотели сказать, государству приходится делать сколковы, но вот опять, деньги воруют :) внезапно :)
Знаете, на нехватку денег могла бы жаловаться Монголия, но никак не Россия
>Хотя сомнительный бизнес
А чего сомнительного? Полно бомбил у которых сразу несколько программ стоит
>Проще просто сдавать квартиру
Это проще, но менее доходно, сдавать посуточно через аирбнб примерно в 10 раз больше доход, полно людей который в ипатеку берут квартиру и сдают посуточно, дохода хватает и платеж покрывать и еще зарабатывать
>Я вот думаю что «бизнесмЭнов» как раз 10%
А у вас есть пруфы?
>Просто формируешь удобный для себя маршрут
Если бы этих перевозчиков заставляли бы налоги платить, специальную страховку для перевозчиков оформлять, получать лицензии и разрешения, занимались бы они этим?
>сколковы, но вот опять, деньги воруют
Представляете если у государства денег кот наплакал то шанс что они дойдут до науки только через всякие «сколковы», если их через банки пускать то туда они точно не дойдут, так как мало, простой спекуляцией больше заработаешь, а вот когда денег настолько много что уже и спекуляцией не интересно заниматься то тогда и на «инновации» начинают идти, в сша именно денег ну очень много и там в этой спекуляции их на порядки больше чем в инновациях.
>на нехватку денег могла бы жаловаться Монголия, но никак не Россия
сравните размер ввп на душу населения в сша и в России и еще раз скажите есть проблемы с деньгами в РФ или нет…
>Хотя сомнительный бизнес
А чего сомнительного? Полно бомбил у которых сразу несколько программ стоит
Бомбилы и раньше были. Просто без программ.
Удобство добавили для обычных людей, желающих потаксовать-подработать
>Это проще, но менее доходно, сдавать посуточно через аирбнб примерно в 10 раз больше доход, полно людей который в ипатеку берут квартиру и сдают посуточно, дохода хватает и платеж покрывать и еще зарабатывать
Есть пруфы?
(а ведь риски тоже больше, чем сдавать надолго и одному постояльцу)
>Если бы этих перевозчиков заставляли бы налоги платить, специальную страховку для перевозчиков оформлять, получать лицензии и разрешения, занимались бы они этим?
это не перевзчики, это люди на солярисах, например. Нахрена ему лицензия, если он раз в месяц этим занимается. Если Вы соседу помогли полку повесить, тоже будете получать лицензию на право ремонтных работ
(да, в этих «подвозчиках» есть и маршрутчики, но это другая история)
>Представляете если у государства денег кот наплакал
Вы снова про Монголию :)
Вот не надо рассказывать что «денег нет, но вы держитесь"
Деньги есть. Но не у всех :)
>В сша именно денег ну очень много
А еще бывает, такие страны, они инвестиции привлекают, а не отпугивают :)
в том же Сколково, была история чувака приехавшего из Интела, мордой в пол положили (как и наших сограждан) :)
Поймите, деньги это просто 1 из факторов. Необязательно деньги брать отсюда. От государства по сути требуется создать хорошие условия. И деньги придут.
Сравните размер ввп на душу населения в сша и в России
Если Вы понимаете, как считается ВВП, то Вы должны понимать, что ВВП это не стоимость инвестиций или стоимость «мозгов»
Даже более того, низкий курс рубля должен по идее способствовать буржуйским инвестициям в наши разработки (раб. сила таки дешевле получается и все что произведено у нас — тоже дешевле)
. Но увы. У нас курс на анальное огораживание (привет Ашманову)
Может потому что они не рубили в свое время генетику и кибернетику?
Басни-то не надо пересказывать, анальный разгораживатель.
А и не надо басней, мы рождены, чтоб сказку (или Кафку) сделать былью :)
чьи депутаты ГМО запретили недавно? :)
Повторяете либеральные мифы, и вот зачем?
Информатику не запрещали. В момент, когда якобы были гонения, открылось сразу несколько компьютерных институтов — в том числе глушковский, по прямому приказу Сталина. Они создали инновационные компьютеры, позволявшие нам быть впереди вплоть до 70-х.
Параллельно было несколько «кибернетиков», которые писали унылые общие статьи ниачом — вместо создания компьютеров. Их назвали лженаукой, какой они и являлись. Никакой «кибернетики» и до сих пор не существует, есть что-то другое.
«Гонения» на генетику заключались в борьбе внутри биологической тусовки, во время которой одни генетики писали доносы на других.
А Лысенко, который по сути спас страну от голода, пытался этих любителей делать карьеру с помощью доносов вытащить из грязи, куда они друг друга загоняли.
Ну и «великий генетик» Вавилов, разбазаривавший деньги 20 лет на поездки и тусовки за границей и не имеющий научных или практических достижений, набрал валюты и ломанулся к румынской границе. Но не доехал буквально десяток километров.
Это гонения, да.
Последнее время внезапно оказалось, что приобретённые признаки таки могут наследоваться эпигенетически, вне ДНК, но кто ж теперь извинится перед Трофимом Денисычем или Жаном Батистычем.
А про ГМО — ну, понятно, мракобесие и гонения, у нас же тут сплошные химиколингвисты, которые теперь ещё и биологи, им всё ясно.
низкий курс рубля должен по идее способствовать буржуйским инвестициям в наши разработки
А это зачем?
Что бы отдавать что-то, что стоит нам реальных усилий и затрат, за доллары, которые не стоят никаких усилий?
То есть реальные ценности за иллюзию?
Вы когда открываете рот, чтобы сказать про «приток зарубежных инвестиций», закройте его минут на десять, и подумайте, что такое «зарубежные инвестиции», и зачем они были бы нужны. И кому.
в том же Сколково, была история чувака приехавшего из Интела, мордой в пол положили (как и наших сограждан) :)
Поймите, деньги это просто 1 из факторов. Необязательно деньги брать отсюда. От государства по сути требуется создать хорошие условия. И деньги придут.
Понятно. Деньги придут из Интела. А они нужны, такие деньги?
Не, понятно — это будут такие «умные деньги», вот!
> что такое «зарубежные инвестиции», и зачем они были бы нужны.
Зарубежные инвестиции — это те деньги, которые вам дают не за высосанную из земли черную жижу, которую вы высасываете из последних сил, а за бредовые фантазии и черный пояс по поверпойнту.
Если деньги не нужны — ну так зачем высасываете-то? Оставьте потомкам.
>А про ГМО — ну, понятно, мракобесие и гонения
Угу, такой у нас политический курс. Когда православие запихивают в школы, сложно ожидать научно-технического прогресса
>Они создали инновационные компьютеры, позволявшие нам быть впереди вплоть до 70-х.
они — это американские лазутчики Саррант и Бар) а так все верно. по приказу товарища-с-псевдонимом.
Они — это Глушков и Китов, а также Рябов, Лебедев, Адельсон-Вельский, Ландис, Кронрод и другие.
Вы похоже, плохо знаете историю родной страны, а также историю родной информатики.
Зарубежные инвестиции — это те деньги, которые вам дают не за высосанную из земли черную жижу, которую вы высасываете из последних сил, а за бредовые фантазии и черный пояс по поверпойнту.
Ну вот, Кика-то правильно понимает про венчурное казино. Просто ему кажется, что это хорошо. Но он ещё маленький, родители ещё не подрастили мальчика до 50 лет.
Вот, кстати, к соседней ветке: не успели выборщики выбрать Трампа, как началось. Внедряют инновации из России:
https://lenta.ru/news/2016/12/20/antiporn/
«…В американском штате Южная Каролина вынесен на обсуждение законопроект об обязательной предустановке порнофильтра на все продаваемые в регионе компьютеры, смартфоны и планшеты. Об этом сообщает Gizmodo.
Покупатели новых устройств лишатся возможности посещать порносайты и страницы с предложением интимных услуг. Желающие разблокировать доступ к взрослому контенту должны будут дополнительно заплатить 20 долларов. По задумке авторов инициативы, все вырученные средства пойдут на борьбу с человеческим рабством….»
При Абаме такого не было.
>При Абаме такого не было.
у соседа корова сдохла, а нам радость :)
не подскажите, как там антиалкогольная борьба в одной из южных республик нашей страны?
И новый враг — боярышник
> ему кажется, что это хорошо.
Кажется, конечно, неправильно. На самом деле лучше жижу продавать, она же бесконечная, не то что поверпойнт скиллз.
> В американском штате Южная Каролина вынесен на обсуждение
А мне почему-то казалось что такие базовые знания о государственном устройстве США даже в советской школе преподавали, классе в десятом.
> И новый враг — боярышник
War on Drugs в переводе Гоблина.
Ладно бы боярышник, они говорят что им деньги не нужны, а в это время дети в интернате мрут толпами, потому что денег нет.
Тяжело Ашманову, вроде и по голове не били, а до сих пор не умеет отличать «внесен законопроект» и «вынесен на обсуждение».
а фигли в это обсуждение пихать американское законотворчество.
Есть же тема про глубокие пользовательские недра
Мы тут обсуждали венчурные инвестиции, вообще-то
Так негров же вешают, вы что!
Может Ашманов очень одинокий человек. Ну не с кем ему больше о бедах америки поговорить. Ну не интересно это всем настолько. Даже Наталье настолько не интересно. Вот и во всякую тему, даже про венчуры, обязательно надо влезть с оффтопом :)
Представьте себе это в реале. Стоите, общаетесь в кулуарах, после конфы, ну например по друпал или там битриксу. Подходит Ашманов и сходы «в америге… порно запретили!!!» :)
> дети в интернате мрут толпами, потому что денег нет
Одинокий ностальгирующий Кика в обнимку с 308 калибром упрлс.
Дети. В интернате. Мрут. Из-за нехватки денег.
В Алеппо?
>>Может Ашманов очень одинокий человек. Ну не с кем ему больше о бедах америки поговорить.
Не. Чую, тут в другом дело. Он просто себе портфолио наколачивает для БПД.
Вот соберут на всех БПД, потом проверют на ключевые слова, и все, весь рунет, окажуца гады и америкопоклонники и прочее, а он один, совершенно стелкянный патриот. Больший роялист чем сам король. В этом подходе есть и прагматизм, и дальновидность и завидное упорство и настойчивость.
> Дети. В интернате. Мрут. Из-за нехватки денег.
В Алеппо?
В Алеппо, Алеппо. Я так понимаю что у Патриота Великой России остались три города: Москва (потому что там Путин), Корсунь (потому что там скрепы) и Алеппо (потому что там Миссия Великой России). А остальные городишки, населенные тараканами, надо бы побыстрее китайцам сбыть.
http://regionvest.ru/irkutsk/2016/12/19/283868-glavnyj-sledovatel-nazval-bezdenezhe-prichinoj-tragedii-v-cheremkhove.html
Пусть дохнут поскорее, во-первых унтерменши, инвалиды же, во-вторых вам же «говорила Тэтчер"™ что надо то ли 10, то ли 20 миллионов человек чтобы трубу обслуживать, а вам, низкопоклонникам, только того и надо — чтоб начальник сказал. А то не дай бог остальные 120 миллионов поверпойнт освоят, непонятно что делать.
> Больший роялист чем сам король.
Это выглядит как серьезная ошибка, имхо.
Ну почему же «соберут»
Я уверен, что на активных юзеров роема уже собирают данные. Машинное обучение. Машину учат по камментам строить профиль юзера по, например, следущим графам (не обязательно дихотомичным)
Либерализм-патриотизм
Толерантность к геям-не толерантность
Религиозность-Атеизм
Отношение к налогам (помните, недавний вброс с аккаунта Ашманова про то, что наши налоги не нужны)
Уровень образования и название вуза (у каждого активного камментатора ак. Ашманова выпрашивает «что кончали»)
Отношение к порно (это вот прям в этой теме)
и тд
Ну и соц.демблок — возраст, пол, место жительства, национальность и тд и тп
Камменты размечают люди (контент-анализ называется), скармливают Машине. А потом нейросеть (а ща доступ к нейросетям можно получить почти бесплатно) должна сама находить юзера, сама искать его камменты и строить профиль
Поскольку проще всего кормить Машину срачами, то поэтому с ак. Ашманова регулярно делаются вбросы. Чем больше камментов, тем больше пищи для Машины.
>>Инновация рождаются в муках, ошибках. Не ошибается тот, кто ничего не делает.
>>Чепуховейшая чепуха.
Нормальная инновация делается подготовленным коллективом при правильно спланированных бюджетах и ни каких проблем.
И так и так может быть, хотя, второе сильно ближе к правде.
Люди, которые «умеют» редко ошибаются. Просто у них не всегда получается довести дело до счастливого конца в бухгалтерском смысле.
А те, кто «не умеют» — таки те хоть ошибайся, хоть не ошибайся — все равно ничего путного не родят. Этим сподручнее консалтингом заниматься.
Cпор между Платоном и Диогеном. «Человек, — сказал Платон, — это двуногое животное без перьев». Тогда Диоген ощипал петуха и со словами: «Вот твой человек», — поставил его перед Платоном. Пришлось Платону сделать уточнение: «Двуногое животное без перьев и имеющее ногти».
Кстати, такой анекдот уместен и в разделе про реестр для роботов.
Что таким анализом удастся выявить? Все анализы родосоловной
и т. п. — давным давно известны, изучены, работают тысячелетиями. Одная царица — у ней и Потемкины и Суворовы и Эйлеры и Ломоносовы и пол-Турции завоевали. У другого — не выходит каменный цветок, даже при нетолерантности к атеистам.
Кому продать это анализ? Какому дебильному руководителю нужна подобная хрень и поможет ли ему это в работе? Опытный руковолитель потому и руководитель, что глаз-алмаз имеет, знает и людей и жизнь, от иркутска до бреста, его на мякине не проведешь.
И не будет ли это использовано в отрицательных целях (отриц. отбор тупых и вороватых блабла итп.) для устарнения межвидовой и междолжностной конкуренции? Конечно, будет.
>Нормальная инновация делается подготовленным коллективом при правильно спланированных бюджетах и ни каких проблем.
А чего ж не поставить это на поток, догнать и перегнать америку?
Может как раз и есть проблема в людях, деньгах? И поэтому эти самые муки :)
Знаете, родить ребенка женщине нет никаких проблем. Главное чтобы пути были свободны, ребенок не запутался (ну и тд, другие гинекологические тонкости) Однако до сих пор бывают и смертельные случаи.
>в разделе про реестр для роботов
роботы это в другой теме
>Кому продать это анализ?
Тем же властным параноикам, которые ссуться ездить на бэхе 7-ке :)
>будет ли это использовано в отрицательных целях
Разумеется будет. Работы по делению атома породили не только атомные электростанции