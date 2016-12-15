Farewell-обращение к нынешним сотрудникам Викимарта. Расшарте, если таковых знаете…

Друзья,

Это мое прощальное письмо как основателя компании. Конечно, основателей бывших не бывает. Но компании рождаются и умирают. Викимарт умер. Поэтому сегодня я с ним прощаюсь.

Среди вас еще остались люди, с кем я работал и к кому испытываю личные чувства и даже персональную ответственность. Я не наемный топ-менеджер, а предприниматель. Поэтому моя личная лояльность к людям, с которыми я работал, не заканчивается вместе с должностью и зарплатой. Некоторым из вас я позвонил вчера по телефону, к остальным обращаюсь здесь.

Викимарт, который мы с Камилем основали летом 2008 года, перестал существовать. Еще есть юридическое лицо (будет признано банкротом в феврале), у него есть генеральный директор (если не дурак, уволится до конца года). Но компании больше нет.

На прошлой неделе, после почти двухлетнего перерыва, я провел в компании полтора дня. Так получилось, что мажоритарные акционеры ее бросили, а из миноритарных я один оказался в России. За эти полтора дня убедился, что у компании не осталось активов, которые можно спасти и компетенций, которые можно сохранить. 20 месяцев моего отсутствия позволили «профессиональным» топ-менеджерам на деньги «богатых» олигархов уничтожить компанию. За эти 20 месяцев они потратили (в рублях) в два раза больше (!), чем мы с Камилем за всю историю компании, с момента основания в 2008 по август 2014.

И ВСЕ было просрано и разворованно. Но в бОльшей части просрано.

Вернувшись в компанию на полтора дня, я увидел коллективное воровство, всепроникающий страх сотрудников, не получающих зарплату два месяца, и вязкую непреодолимую бюрократию повсюду. Видимо эти три вещи всегда живут рядом… Но мне так жить неинтересно.

Я принял для себя решение, что не буду бороться. Это не моя борьба. Я не стану инициировать уголовные дела на топ-менеджмент, хотя у меня есть эти возможности и более чем достаточно оснований. Не стану уговаривать сдувшихся акционеров финансировать человеческое закрытие компании, которую я когда-то создавал. Я не готов тратить на это дни или даже часы своей жизни.

Точно также я принимал решение два года назад — уйти из Викимарта сразу после организованной мною сделки Тайгер-Финпром. Тогда я начал совершенно новый проект, который сейчас, спустя два года, бурно развивается и процветает. Мы запустились в середине 2015, вышли на прибыль в 2016 и вырастим на 100%+ в 2017. Нас всего 30 человек и мы очень любим то, чем занимаемся делаем. У нас все получается, нас любят наши покупатели и мы зарабатываем деньги. Решение не оставаться в бюрократическом говне, с zero-sum моделью развития, было правильным.

Друзья, жизнь слишком коротка, чтобы ее тратить на бессмысленное: на пустые разговоры, на неприятные процессы, никчемные бумажки и вечные обещания. Вам обещали с сентября по ноябрь, что «добрый дядя-олигарх вот-вот даст xxx млн». А он не дал! Вас обманули? Нет! А точнее, это не важно. Важно то, что вы потеряли последние полгода своей жизни, в ожидании денег от «доброго дяденьки-олигарха». Для «российского профессионального топ-менеджмента» это такая модель — просить денег у олигархов и тратить их на свои зарплаты. Отмирающая такая профессия… А вы то там зачем? Последние месяцы вашей жизни уши в пустоту — вам даже не заплатят за октябрь и ноябрь. Денег нет совсем и взяться им неоткуда. «Дяденька-олигарх» больше не спонсирует банкет… Да и не было никакого «дяденьки-олигарха» — это все миф, фантом.

Друзья, идите домой… Скоро Новый Год, который вы будете встречать с родными и близкими. Оставьте Викимарт в этом году, в своей прошлой жизни. Такой компании больше нет. Кто-то должен вам это сказать. Говорю я, ее основатель: компания Викимарт умерла. Но мы с вами живы!

Настраивайтесь на лучшее в наступающем году, думайте о хорошем, о своих новых делах и планах. В них будет намного больше красоты и смысла, чем было в Викимарте в 2015—2016 годах.

До новых встреч!

Ваш,

Максим Фалдин