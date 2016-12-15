«Сбербанк-Технологии» и IBM создали новую версию интернет-банка для предпринимателей — предыдущая появилась ещё в 2007 году и сейчас две версии работают параллельно. Новая платформа позволит банку зарабатывать за счёт предоставления дополнительных сервисов. Банк покупает их у независимых разработчиков: «доходы делим с партнерами по схеме revenue share», — объяснил управляющий директор «Сбербанка» Евгений Колбин изданию ComNews. У банка 10 партнёров, они отдали разработки в маркетплейс по модели White Label — «Сбербанк» распространяет сервисы под своим брендом, несет за них ответственность. В пакет вошли сервисы: «Сбербанк-аналитика», сервис гарантированных счетов, сервис по конструированию и продвижению сайтов, линейка из нескольких бухгалтерских сервисов. Банк не стал продвигать партнёров через маркетплейс. Единственное исключение — бухгалтерия «1С». «Этот бренд охватывает 99% рынка и усиливает бренд Сбербанка. Это сотрудничество очень нам полезно», — уточнили bankir.ru со ссылкой на Евгения Колбина.

В среднем в интернет-банк «Сбербанка» заходят 1,2 млн клиентов в сутки из существующих 1,4 млн клиентов юридических лиц. 900 тысяч корпоративных клиентов относятся к микро или к малому бизнесу. Интернет услугами регулярно пользуется 99% корпоративных клиентов.

Четыре последних года «Сбербанк» говорит про похожую идею маркетплейса, но в области розничных услуг. В банке предполагают, что они могут создать маркет, где что-нибудь покупать будут рядовые клиенты. Первый зампред правления «Сбербанка» Лев Хасис в ноябре 2016 допустил, что клиентам стоит предложить недвижимость. Банк, возможно, пригласит в маркет тех, кто хочет продать, купить или арендовать недвижимость, или предлагает сделать ремонт. В 2012 и в 2016 банк озвучил и более амбициозные планы: «Фактически любой разработчик сможет для клиентов Сбербанка придумать приложение — коммерческое, образовательное, сервисное или любое другое — и точно так же, как сейчас приложения размещаются в App Store от Apple или Google Play Market, сможет разместиться на нашей платформе и оказывать нашим клиентам соответствующие услуги».