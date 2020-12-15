Российский сервис интернет-знакомств нашёл потенциальные точки роста в европейских странах и рассчитывает к концу 2021 года попасть в топ-5 дейтингов в Италии и Германии. Пока его приложение не входит даже в первую десятку.

Германия исторически — центр российских экспатов в Европе. Мы знаем, что россияне, живущие в Европе, любят использовать наше приложение. При этом по сравнению со многими европейскими продуктами у нас очень мягкая политика монетизации (у нас платит всего 4−8% активной аудитории), а также скромные цены. На экспатов «налипает» и некоторое количество местных жителей. В разных странах этот эффект выражен по-разному, но именно в Германии ядро аудитории у нас уже есть, говорит исполнительный директор Mamba Ярослав Сергеев.

Несмотря на мягкую политику монетизации, среднемесячный доход с одного платящего пользователя в этих странах в два раза больше, чем в России и составляет чуть больше 1000 рублей.

В каждой из двух стран у Мамбы сейчас не меньше шести обгоняющих по популярности конкурентов: глобальные Tinder, Badoo, Bumble, Happn, популярные в Европе Meetic и Lovoo, популярный в Германии Lovescout24, а также недавно запустившийся Facebook Dating.

Но в Мамбе, помимо скромных цен, видят продуктовые преимущества: «Мы мультисервисное приложение: помимо тиндер-механики, у нас есть параметрический и координатный поиск, прямые эфиры и поиск по тегам, что облегчает поиск пары», говорит директор по маркетингу Mamba Петр Бойцов.

Для масштабирования в Италии и Германии компания собирается применить модель, уже оказавшуюся успешной в Турции и Израиле. Этими рынками «Мамба» занималась последние два года и достигла цели попасть в топ-5 популярных дейтингов. В Израиле удалось обогнать по количеству скачиваний Tinder, а в Турции -- вырасти несмотря на пандемию и уже третий локдаун, которые повлияли на активность аудитории.

Финансовая модель для масштабирования на рынки Германии и Италии уже проверена нами в Турции и Израиле. Это, прежде всего, контроль доходов и расходов и рост с положительным ROI. В процессе роста мы будем тестировать эластичность спроса и найдем оптимум с учетом цен конкурентов и сегментации аудитории.

Mamba на 65% принадлежит «Финаму» и на 35% -- Mail.ru Group. Сейчас в системе зарегистрировано 60 млн анкет.