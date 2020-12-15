Дневная аудитория Яндекс.Дзена почти дошла до 20 млн человек и выросла в полтора раза за год, они проводят на платформе 45 минут в день; активных блоггеров -- 45 тысяч. Команда сервиса подвела итоги года и поделилась планами.

Реакции пользователей на контент в новой версии Дзена будут напрямую влиять на рекомендации публикаций. Потребив контент, пользователь сможет пройти опрос: понравилось ли ему, соответствует ли интересам, порекомендует ли друзьям. Продолжат использоваться и поведенческие метрики: переходы из ленты, время чтения и проч.

Кроме того, в ленте пользователя будут активнее показываться посты тех, на кого он сам подписался. В Дзене выяснили, что такие материалы читатели оценивают в пять раз выше. Посты любимых блогеров станут показывать в ленте несколько раз, чтобы подписчик их точно не пропустил.

Ещё одна готовящаяся функция -- «предложенные новости»: читатель сможет отправить любимому блогеру информацию, отзыв, дополнительные сведения, собственный текст. Владелец канала сможет опубликовать присланное отдельным постом за авторством отправителя и со ссылкой на его канал.

В сервисе растёт популярность видео, и в ближайшее время видеоблоги с Дзена появятся в поисковой выдаче Яндекса. В разработке приложения от Дзена для создания видео: камера и видеоредактор. Ещё активнее растёт социальная коммерция после появления реферальных программ с Joom и Яндекс.Маркетом: к настоящему моменту около 12% публикаций в Дзене связаны с обзорами товаров.

Возможностью зарегистрироваться на платформе в качестве самозанятых уже воспользовались около 5 тысяч блогеров, готовится возможность регистрации как ИП и ООО.