Доходы от рекламы топ-10 видеоблогеров рунета на YouTube с 24 февраля по 1 сентября снизились на 142,6 млн руб., или на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Это следует из данных Ассоциации блогеров и агентств. За указанный период общая стоимость интеграций ведущих блогеров на YouTube составила 481 млн руб., тогда как годом ранее – 623 млн руб. Исследование было проведено на основе подсчета видимых интеграций в материалах блогеров. В выборку вошло 1307 видео, размещенных с 24 февраля по 1 сентября. Скрытые виды рекламы, к примеру продакт-плейсмент, не учитывались.

Наибольшее снижение доходов, по оценке АБА, зафиксировано у блогера Wylsacom (Валентин Петухов). Автор одноименного канала о технологиях и гаджетах (10,2 млн подписчиков) заработал с 24 февраля по 1 сентября на размещении рекламы в своих видео в YouTube 86,7 млн руб., что на 48,1 млн руб. меньше, чем годом ранее. У лидера топ-10 Ксении Собчак (канал «Осторожно: Собчак», 3,2 млн подписчиков) потери составили 39,6 млн руб., а ее доходы в YouTube – 112,9 млн руб. Только три топ-блогера из топ-10 сумели нарастить доходы на YouTube. Настя Ивлеева заработала на рекламных интеграциях 6,7 млн руб., на 4,3 млн руб. больше, чем годом ранее. Илья Варламов получил 46 млн руб. против 34 млн руб. годом ранее. Также свой заработок на YouTube с февраля смог увеличить блогер Юрий Дудь. Его доходы за этот период выросли на 23 млн до 59,3 млн руб.