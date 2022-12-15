Сбербанк намерен перевести сервис, использующийся для оплаты услуг и товаров в интернет-магазинах, на российские сертификаты шифрования. Сообщение о том, что покупателям скоро потребуется самостоятельно установить отечественный браузер или корневые сертификаты Минцифры, появится на сайтах «Детского мира», «Леруа Мерлен», «Связного», «Онлайн Трейд.ру» и «Делимобиля». Тем, кто намерен оплатить покупку в этим магазинах, Сбербанк предлагает или скачать российские браузеры («Яндекс Браузер» или Atom от VK), в которые уже встроены нужные сертификаты, или самостоятельно установить их на телефон или ПК с сервера «Госуслуг».

Проблема возникла с корневыми сертификатами, которые вместе с сертификатами на стороне сайтов позволяют устанавливать защищенное соединение (HTTPS). На странице Сбербанка не указано, когда планируется перевести онлайн-эквайринг на российские сертификаты. Текущий сертификат от бельгийского удостоверяющего центра GlobalSign истекает 15 февраля. После начала военных действий РФ на Украине иностранные удостоверяющие центры прекратили сотрудничать с отечественными лицами, подпавшими под санкции, в том числе со Сбербанком. По данным Nilson Report, Сбербанк в 2021 году обработал 3 млрд интернет-трансакций на $40 млрд. Второй по этому показателю — ВТБ (более 830 млн трансакций на $13,5 млрд) — также попал под санкции и рекомендует клиентам на своем сайте устанавливать российские браузеры или корневые сертификаты НУЦ.