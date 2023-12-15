Google изменит свой сервис Maps чтобы у нее больше не было доступа к истории индивидуального местоположения пользователей. Это лишает интернет-компанию возможности реагировать на запросы правоохранительных органов, которые запрашивают данные обо всех, кто находился поблизости от места преступления. Согласно сообщению в блоге Google Maps, опубликованному на этой неделе, Google меняет функцию истории местоположений. Функция, которая, по словам Google, отключена по умолчанию, помогает пользователям запоминать, где они были. Компания заявила в четверг, что для пользователей, у которых это включено, данные о местоположении вскоре будут сохраняться непосредственно на устройствах пользователей, что лишит Google возможности их просматривать и, как следствие, лишит правоохранительные органы возможности запрашивать эту информацию у Google.

Изменение произошло через три месяца после расследования Bloomberg Businessweek, в ходе которого выяснилось, что полиция по всей территории США все чаще использует ордера для получения данных о местоположении и поиске от Google, даже в случаях ненасильственных преступлений и даже в отношении людей, которые не имели никакого отношения к преступлению. Google заявила, что будет постепенно внедрять изменения в течение следующего года на своих собственных мобильных операционных системах Android и iOS от Apple, и что пользователи получат уведомление, когда обновление поступит в их учетную запись. Компания не сможет реагировать на новые предупреждения о геозонах после завершения обновления.