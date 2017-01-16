Председатель совета директоров Game Insight, основатель инвестиционного фонда IMI.VC Игорь Мацанюк и компания Deimos вложат $1 млн в международный онлайн-сервис для рыбаков Deep.Fish, сообщает РБК. Идея создания сервиса для рыбаков принадлежит Мацанюку, с кем Алексей Спасский, основатель Deimos, поровну поделит расходы.

Мацанюк уверен, что Deep.Fish изменит подход к рыболовству: у рыбаков будет возможность пользоваться интерактивной картой с рыбными местами на сайте, а с помощью мобильного приложения, которое использует нейронные сети, они смогут распознать рыбу по фотографии или спрогнозировать улов.

В настоящее время Рунет для рыбаков — это в основном специализированные форумы. По оценке Deimos, каждый месяц подобные сайты посещают до 300 тысяч человек в СНГ, а рыбалкой увлекаются более 500 млн человек в мире. «В мировой IТ-индустрии еще никто всерьез не взялся за создание сервисов, объединяющих рыбаков. Я считаю, это хороший рынок и большая возможность», — рассказал Игорь Мацанюк РБК.

«Наша ключевая задача — занять большую долю на этом рынке и покрыть сервисами все потребности рыбаков. Если у нас будет 100 млн пользователей через 3 года, придумать, как получить с каждого хотя бы по 10 центов, — проблема второго порядка», — прокомментировал Алексей Спасский.

Бета-версия сайта Deep.Fish начала работать в конце декабря 2016 года, его разработкой занимаются 20 человек. Кроме того, уже создан прототип мобильного приложения для распознавания рыбы. В настоящее время программисты разрабатывают искусственный интеллект, который будет анализировать данные (отзывы, условия погоды и прочее) и прогнозировать клев.