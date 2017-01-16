Роскомнадзор получит новые полномочия, позволяющие определять способ блокировки каждого сайта, попавшего в черные списки, обратили внимание «Известия» на поправки Минкомсвязи к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский рассказал, что подготовленный законопроект унифицирует требования для всех операторов связи к способам блокировки сайтов и к информационным сообщениям об ограничении доступа.

Последняя мера, скорее всего, связана с тем, что некоторые операторы размещают информацию об обходе блокировок на страницах-заглушках. Проблему уже заметили в Минкомсвязи: в апреле заместитель министра связи Алексей Волин предложил штрафовать таких операторов, «потому что в этом случае получается не блокировка, а издевательство». В октябре он же обещал направить в Госдуму предложения, «которые бы запрещали подобного рода агитацию по информированию населения, как обходить уже имеющуюся блокировку со стороны оператора связи».

Что касается способов блокировки сайтов, то сейчас их определяет каждый провайдер или оператор связи самостоятельно, а Роскомнадзор просто уведомляет их, что нужно заблокировать, но не как. Это приводит к тому, что операторы часто блокируют ресурсы по IP-адресам. Во-первых, в результате ресурс может не заблокироваться вовсе, если IP у него динамический. Во-вторых, зачастую вместе с одним ресурсом блокируются и другие, которые располагаются на этом же IP-адресе.

Из-за того, что сейчас способ блокировки выбирают провайдеры, в реестр может попасть, например, localhost, как это было месяц назад. В Роскомнадзоре это объяснили саботажем провайдера: «Это сделано с одной целью: чтобы СМИ написали, что Роскомнадзор заблокировал сам себя», — сказал Ампелонский. Кроме того, блокировка по IP может зацепить и законопослушные сервисы. В июне 2016 ведомство заблокировало облачный сервис Amazon из-за покер-рума. Вместе с ним у россиян отключились Netflix, Airbnb, Twitter, Dropbox и другие сервисы.