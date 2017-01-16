В Москве и многих других городах модель уже давно работает, мы — целевая аудитория, так что, скорее всего, в этот раз ничего нового не расскажу. Хотя, если посмотреть с другой стороны, может быть, про практически применимый сервис узнаете.
В общем, сегодня #стартапдня не имеет конкретного названия: клонов и конкурентов много, с высоты птичьего полета они идентичны. Есть американский Blue Apron, есть родившийся в Германии и работающий уже в 8 странах HelloFresh, есть ещё куча других. В России есть Elementaree, и, кажется, не только он.
Идея состоит в следующем: профессиональные повара стартапа каждую неделю создают вкусное, полезное, разнообразное меню, профессиональные закупщики дешево покупают необходимые ингредиенты по оптовым ценам, после чего продукты переупаковываются по порциям и блюдам, к ним прикладываются пошаговые рецепты и в таком виде еда развозится по домам подписчиков на неделю вперед. Пользователю остается только открывать коробки и минимально, по инструкции, готовить: смешать первый и третий контейнер, бросить в воду, поставить на максимальный огонь и подождать 8 минут, например.
Самому заказывать блюда сервисы, конечно, не позволяют — в этом случае вся экономия масштаба порушится, но какую-то вариативность дают, можно выбирать из нескольких вариантов меню (обычное и вегетарианское, например) и указывать аллергии и ненавидимые продукты — их обещают менять на безвредные аналоги.
В идеальном итоге в средней семье должна получиться экономия и денег, и времени на готовку, а питание должно стать вкуснее, разнообразнее и полезнее. И в общем и целом для пользователя ниша и правда существует. Полуфабрикаты, самостоятельная готовка, доставка из ресторанов могут выиграть у такого подхода каждый по двум из трех основных характеристик (цена, удобство, качество), но как обойти его сразу по трем я не знаю.
А вот для бизнеса всё сложнее, монополии и сверхприбылей может и не выйти. Технологически сервис легко воспроизводим, сетевого эффекта у него нет, только экономия на масштабе, а конкуренция будет ценовой или почти ценовой — на вариативности меню, например. Так что, может быть, AirBnb из этих сервисов не получится. Пока HelloFresh и BlueApron по два миллиарда долларов каждый оцениваются.
Posted by Alexander Gornyi on Sunday, 15 January 2017
ЭФЕКТУМ
- Оптимизация
- UI/UX, юзабилити
- Онлайн-маркетинг
- Поддержка
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Наедалово какое-то…
1) Готовить всё равно надо самому (чем этот конструктор тогда отличается от магазина или рынка возле дома)?
2) Меню нельзя выбирать — чо дадут, то и жри! (а чо дадут, кстати? На elementaree я даже этого не смог найти, только милые фоточки микропакетиков для травоядных одуванчиков).
3) Жранье дают на неделю впирёт! Т.е. из чего оно вообще состоит, раз так долго не протухает? Ну, мяса там нет, я уже понял.
4) Экономят на масштабах. Не знаю, кто экономит, но такой же конструктор, только с выбором с рынка, стоит уж точно не дороже заявленных 500 р в день на взрослого мужика, и там будет много мяса.
Стартап ради стартапа, ок.
Регулярно пользуюсь подобными сервисами и что хочется сказать в защиту
1) Отличается как минимум отсутствием головной боли «что приготовить», экономией времени на походы по магазинам, отсутствием лишних продуктов, т.к. в коробке продуктов ровно на порцию
2) Зависит от сервиса, многие разрешают выбирать меню. Тот же ДомаВкуснее, например. На elementaree вообще черт ногу сломит
3) Мясо есть, состав продуктов известен заранее. Есть пакет для заморозки и пакет для холодильника
4) Про экономию ничего не скажу, скорее всего плюс-минус также выйдет