В Москве и многих других городах модель уже давно работает, мы — целевая аудитория, так что, скорее всего, в этот раз ничего нового не расскажу. Хотя, если посмотреть с другой стороны, может быть, про практически применимый сервис узнаете.

В общем, сегодня #стартапдня не имеет конкретного названия: клонов и конкурентов много, с высоты птичьего полета они идентичны. Есть американский Blue Apron, есть родившийся в Германии и работающий уже в 8 странах HelloFresh, есть ещё куча других. В России есть Elementaree, и, кажется, не только он.

Идея состоит в следующем: профессиональные повара стартапа каждую неделю создают вкусное, полезное, разнообразное меню, профессиональные закупщики дешево покупают необходимые ингредиенты по оптовым ценам, после чего продукты переупаковываются по порциям и блюдам, к ним прикладываются пошаговые рецепты и в таком виде еда развозится по домам подписчиков на неделю вперед. Пользователю остается только открывать коробки и минимально, по инструкции, готовить: смешать первый и третий контейнер, бросить в воду, поставить на максимальный огонь и подождать 8 минут, например.

Самому заказывать блюда сервисы, конечно, не позволяют — в этом случае вся экономия масштаба порушится, но какую-то вариативность дают, можно выбирать из нескольких вариантов меню (обычное и вегетарианское, например) и указывать аллергии и ненавидимые продукты — их обещают менять на безвредные аналоги.

В идеальном итоге в средней семье должна получиться экономия и денег, и времени на готовку, а питание должно стать вкуснее, разнообразнее и полезнее. И в общем и целом для пользователя ниша и правда существует. Полуфабрикаты, самостоятельная готовка, доставка из ресторанов могут выиграть у такого подхода каждый по двум из трех основных характеристик (цена, удобство, качество), но как обойти его сразу по трем я не знаю.

А вот для бизнеса всё сложнее, монополии и сверхприбылей может и не выйти. Технологически сервис легко воспроизводим, сетевого эффекта у него нет, только экономия на масштабе, а конкуренция будет ценовой или почти ценовой — на вариативности меню, например. Так что, может быть, AirBnb из этих сервисов не получится. Пока HelloFresh и BlueApron по два миллиарда долларов каждый оцениваются.

Posted by Alexander Gornyi on Sunday, 15 January 2017