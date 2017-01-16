Фонд A&NN Investments, управляющий активами Александра Мамута, стал владельцем 100% акций Rambler&Co, говорится в материалах фонда. A&NN Investments принадлежало 50% компании, оставшимися акциями владели структуры предпринимателя Владимира Потанина.

В начале 2013 года Мамут и Потанин объединили интернет и медиа активы. Потанин вложил в СП портал Rambler и ИД «Афишу», а Мамут — компанию SUP Media. Активы Потанина стоили дороже, но каждый из них получил паритетные доли, Мамут стал управляющим акционером и председателем совета директоров холдинга, который позже стал называться Rambler&Co.

По условиям сделки, Потанин получил право через два с половиной года продать свою долю Мамуту за $295 миллионов долларов, сумма сделки была зафиксирована в долларах и составляла на тот момент 9,7 миллиардов рублей. Срок опциона истек в декабре 2016 года. Из-за падение курса рубля сумма, которую должен был выплатить Мамут выросла до более 18 млрд рублей, так что решение Потанина потребовать исполнения опциона было очевидным. По данным газеты «Ведомости», Мамут расплатится за выкупаемую у Потанина половину Rambler&Co собственными средствами.

С 2013 года Потанин последовательно избавлялся от медийных активов в России и больше интересуется зарубежными рынками. В 2013 году большую часть «Профмедиа» приобрела «Газпром-медиа», в 2014 году сын Сулеймана Керимова Саид купил у него сеть кинотеатров «Синема парк». После закрытия сделки по Rambler&Co у Потанина останется только миноритарный пакет онлайн-кинотеатра Ivi. Весной 2016 года структуры Владимира Потанина вложили $300 млн в иранские онлайн-сервисы.