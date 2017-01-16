Производитель дронов Lily Robotics, собравший предзаказы на сумму $34 млн и привлекший венчурное финансирование на сумму в $15 млн, признался, что не сможет осуществить поставки продукции. Lily Robotics, обещавшая создать первую в мире полностью автономную летающую камеру, разослала заказчикам письма с предупреждением, что не сможет поставить им продукцию. Окружной суд Сан-Франциско уже возбудил против компании дело по возможному факту мошенничества.

Lily Robotics была основана в 2013 году двумя выпускниками университета Беркли Энтони Балареском и Генри Бредлоу. Компания уверяла, что разработала первый в мире дрон с камерой, который способен самостоятельно следовать за владельцем и снимать фото и видео, к примеру во время занятий спортом. В подтверждение этого компания разместила на YouTube и других видеохостингах видео с демонстрацией работающего прототипа устройства.

По данным Crunchbase, в апреле 2014 года компания привлекла $1 млн посевных инвестиций, а в декабре 2015 года был закрыт раунд инвестиций в $14 млрд. Вложения были получены от пула инвесторов во главе с венчурным фондом Spark Capital. Параллельно с привлечением средств, Lily Robotics начала сбор предзаказов на свою продукцию, всего было собрано заказов на $34 млн. Сами поставки несколько раз откладывались, последняя озвученная дата — лето 2016 года. 12 января 2017 года Lily Robotics разослала заказчикам письмо, в котором говорилось, что она не сможет поставить им свою продукцию по не зависящим от нее причинам, и пообещала вернуть деньги.

Окружной суд Сан-Франциско возбудил против компании дело по факту возможного злоупотребления доверием покупателей и арестовал счета компании. В начале прошлого года стало известно о закрытии другого популярного производителя дронов. Британская компания Torquing Group собрала на Kickstarter $3,4 млн и не смогла выполнить свои обязательства из-за проблем, возникших на этапе производства.