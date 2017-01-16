«Если мы говорим о том, чтобы руководствоваться опытом ЕС — только в 2022-2023 году, исходя из нашего опыта, можно будет как раз подумать о применении подобной НДС регистрации для онлайн-торговли физическими товарами», — предположил региональный директор AliExpress Марк Завадский, выступая на Гайдаровском форуме.

«Регистрация для интернет-магазинов в ЕС обязательной станет только в 2021 году при условии выстраивания специальной ИТ-инфраструктуры для этого. Европа себе дает 4 года на то чтобы это решение сделать. И при этом они говорят, что опираются на уже существующий опыт взимания НДС на электронные услуги. … В России сейчас это предлагается сделать немедленно, при этом у нас еще не отработан механизм взимания НДС на электронные услуги», — передало слова Завадского агентство RNS.

«Многие интернет-ритейлеры зарубежные в России будут сейчас регистрироваться в качестве налоговых агентов», — сообщил в кулуарах того же Гайдаровского форума заместитель министра экономического развития Олег Фомичев. Мера направлена прежде всего на самые крупные интернет-магазины. «[…] дискуссия успешно подошла к концу, предложено компаниям несколько режимов, в том числе и этот режим для крупных зарубежных интернет-магазинов», сообщило RNS.

Агентству «Москва» Завадский рассказал, что Alibaba, владеющая Aliexpress пока не получала уведомлений о необходимости зарегистрироваться в качестве налогового агента в РФ: «Мы общаемся в рабочем порядке (с органами власти - прим. Агентства «Москва») пока нас ни о чем не уведомляли ни в формальном, ни в неформальном виде».

В конце октября 2016 года Минэк, Минфин и ФНС представили вице-премьеру Аркадию Дворковичу схему налогообложения иностранного e-commerce. По их расчётам иностранные продавцы могут зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе (ФНС), а их сайты смогут рассчитать, взять с покупателя, а затем выплатить Российской Федерации налог через сквозную интеграцию нескольких ведомств или служб. Каждая зарубежная покупка, ещё за границей РФ, получает почтовый идентификатор, который передается электронной площадке и «Почте России» (или частной службе доставки) по системе ITMATT (протокол обмена данными между почтовыми администрациями разных стран). Посылка доставляется в РФ, покупатель предъявляет паспорт и получает покупку, а затем «Почта России» (или частная доставка) извещает ФТС, ФНС, а также иностранную почтовую администрацию, которая передает информацию о получении покупки адресатом электронной площадке. После этого компания переводит налог в размере 18%.

В июне 2016 года депутаты госдумы закон, известный как «налог на Google». Речь идет о налогообложении иностранных компаний, которые торгуют через Интернет электронным контентом для российской аудитории. Крупнейшие магазины добавили 18% налог к своим ценам в новый 2017 год.