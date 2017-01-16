«Если мы говорим о том, чтобы руководствоваться опытом ЕС — только в 2022-2023 году, исходя из нашего опыта, можно будет как раз подумать о применении подобной НДС регистрации для онлайн-торговли физическими товарами», — предположил региональный директор AliExpress Марк Завадский, выступая на Гайдаровском форуме.
«Регистрация для интернет-магазинов в ЕС обязательной станет только в 2021 году при условии выстраивания специальной ИТ-инфраструктуры для этого. Европа себе дает 4 года на то чтобы это решение сделать. И при этом они говорят, что опираются на уже существующий опыт взимания НДС на электронные услуги. … В России сейчас это предлагается сделать немедленно, при этом у нас еще не отработан механизм взимания НДС на электронные услуги», — передало слова Завадского агентство RNS.
«Многие интернет-ритейлеры зарубежные в России будут сейчас регистрироваться в качестве налоговых агентов», — сообщил в кулуарах того же Гайдаровского форума заместитель министра экономического развития Олег Фомичев. Мера направлена прежде всего на самые крупные интернет-магазины. «[…] дискуссия успешно подошла к концу, предложено компаниям несколько режимов, в том числе и этот режим для крупных зарубежных интернет-магазинов», сообщило RNS.
Агентству «Москва» Завадский рассказал, что Alibaba, владеющая Aliexpress пока не получала уведомлений о необходимости зарегистрироваться в качестве налогового агента в РФ: «Мы общаемся в рабочем порядке (с органами власти - прим. Агентства «Москва») пока нас ни о чем не уведомляли ни в формальном, ни в неформальном виде».
В конце октября 2016 года Минэк, Минфин и ФНС представили вице-премьеру Аркадию Дворковичу схему налогообложения иностранного e-commerce. По их расчётам иностранные продавцы могут зарегистрироваться в Федеральной налоговой службе (ФНС), а их сайты смогут рассчитать, взять с покупателя, а затем выплатить Российской Федерации налог через сквозную интеграцию нескольких ведомств или служб. Каждая зарубежная покупка, ещё за границей РФ, получает почтовый идентификатор, который передается электронной площадке и «Почте России» (или частной службе доставки) по системе ITMATT (протокол обмена данными между почтовыми администрациями разных стран). Посылка доставляется в РФ, покупатель предъявляет паспорт и получает покупку, а затем «Почта России» (или частная доставка) извещает ФТС, ФНС, а также иностранную почтовую администрацию, которая передает информацию о получении покупки адресатом электронной площадке. После этого компания переводит налог в размере 18%.
В июне 2016 года депутаты госдумы закон, известный как «налог на Google». Речь идет о налогообложении иностранных компаний, которые торгуют через Интернет электронным контентом для российской аудитории. Крупнейшие магазины добавили 18% налог к своим ценам в новый 2017 год.
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Если по мнению господина Завадского нужно перенимать опыт ЕС то можно и перенять опыт не предоставлять китайцам (алиэкспресс) такие тарифы по которым Почта России который год подряд показывает миллиардные убытки которые компенсируются из бюджета РФ.
Также можно перенять опыт 22 евро беспошлинный порог, действующий в большинстве стран ЕС…
Или господин Завадский хочет только тот опыт перенимать который его компании выгоден ?
>перенять опыт 22 евро беспошлинный порог
Внутри ЕС пошлина не действует. Из Германии во Францию — сколько хотите.
Когда что то подобное будет хотя бы для БРИКС (чего уж говорить о всем СНГ), тогда пусть свой рот барыжный и открывают.
>Внутри ЕС пошлина не действует
и т. д.
ЕС уже почти единая страна, одна валюта, одна таможенная зона, одна визовая зона, общий парламент и законодательство, общие возможности для всех граждан и компаний ЕС в любой точке ЕС, поляк в Германии имеет точно такие же права как и немец, та же Англия выходит из ЕС не из-за сирийских арабов, а из-за поляк, венгров, румын, болгар
Евразийский союз по степени объединения и близко не подошел к ЕС, но в его рамках можно было бы сделать единые правила, те же 22 евро единый беспошлинный лимит, чтоб не было ограничений на посылки между Россией и Белоруссией, хотя у нас даже валюты общей нет в отличии от ЕС…