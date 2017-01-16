LeEco, которая в прошлом году была близка к финансовому краху, получит почти $2,2 млрд стратегических инвестиций от застройщика Sunac China Holdings Ltd, что позволит конгломерату развивать бизнес в области недвижимости, «умных» домов и интеллектуальных аппаратных средств и поддерживать свои предприятия в автомобильной отрасли. Как сообщает издание Bloomberg, акции «спасителя» компании после сообщения о сделке 16 января резко упали — на 10%.

Так, Sunac станет вторым крупным акционером LeEco. Несмотря на падение акций компании, Сун Хунбин, основатель LeEco, сказал, что ожидает быстрый рост Sunac. Также на брифинге в воскресенье он заявил, что планируемая сделка поможет решить проблему с финансами и улучшит структуру корпоративного управления в LeEco. «У компании есть все, кроме денег», — добавил Хунбин.

До этого, в пятницу, в Sunac заявили, что они также приобретут 8,6% акций компании Leshi Internet Information and Technology Corp Beijing примерно за $875 млн, 15% акций кинокомпании Le Vision Pictures за $152 млн и 33,5% акций Leshi Zhixin, дочерней компании Leshi Internet Information. В прошлом году Sunac была вовлечена в 13 сделок в Китае на общую сумму в $4,2 млрд, по данным Bloomberg News.