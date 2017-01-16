Рейтинг просмотра последней серии телесериала «Шерлок» в Великобритании достиг рекордного минимума за историю сериала, сообщило RNS со ссылкой на производителя фильма BBC.

Финал по телевидению посмотрело 5,9 млн человек против 8,1 млн человек, смотревших первую серию сезона. Эпизод появился в пиратском файлообмене 14 января 2017 в русской озвучке «Первого канала». По плану телеканал должен был показать его только в ночь с 15 на 16 января. BBC и «Первый канал» объявили о начале расследований в связи с утечкой серии.

16 января «Первый канал» обратился в Мосгорсуд с иском о блокировке украденного эпизода. Ответчиком телеканал выбрал провайдера хостинга 3NT Solutions LLP.