Холдинг Mail.Ru Group добавил в свой сервис «Ответы Mail.Ru» возможность создания официальных профилей от компаний. Первым клиентом сервиса стал проект Алены Владимирской «Антирабство», в котором посетителям предлагают советы по поводу развития карьеры и трудоустройства, а также компания Purina, изготавливающая корма для домашних животных.

«Ответы Mail.Ru» как и другие ресурсы с возможностью оставлять ответы или отзывы сталкиваются с проблемой спама в ответах на вопросы. Достаточно часто такие ресурсы используются для продвижения своих услуг, а также для наращивания внешней ссылочной массы. Введение корпоративных аккаунтов позволяет хотя бы отчасти решить эту проблему, разрешив писать ответы от имени компании официально. При этом владелец аккаунта сам должен следить за соблюдением правил сервиса — в случае появления неадекватных сообщений по-крайней мере есть, к кому обратиться с претензиями.

Конкурирующий с «Ответами Mail.Ru» ресурс The Question тоже разрешает компаниям заводить официальные аккаунты и отвечать с них на профильные вопросы. На The Question есть около 150 корпоративных аккаунтов, в частности у сервиса для бронирования отелей Booking.com, агрегатора авиабилетов Anywayanyday, клининговой компании Qlean, «Бинбанка» и других. На корпоративные аккаунты The Question накладываются определенные ограничения:

«Нам необходимо убедиться, что мы не создаем ситуации конфликта интересов, шеф-повар ресторана не может отвечать на вопрос, какой ресторан в Москве самый лучший, сотрудник компании, производящей товары для животных не может отвечать на вопрос, какой корм купить. Этот конфликт интересов можно избежать, если мы контролируем формат обсуждения разных тем в сервисе, задаем тональность общения, уровня дискуссии, даем возможность вести аргументированный спор, представляя разные точки зрения. Эти свойства общения критичны для того, чтобы пользователи доверяли сервису вопросов и ответов, и являются приоритетом в развитии TheQuestion», — сказала «Роем!» основатель сервиса Тоня Самсонова.

Известен как минимум один случай, когда компания была вынуждена удалять посты на сервисе из-за их несоответствия его правилам. Осенью 2016 года Qlean удалила серию провокационных вопросов, заданных в рамках вирусной рекламной компании. В частности у компании якобы спрашивали «Как можно отмыть кровь с дивана?» и т. д.