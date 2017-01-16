Проект «Добро Mail.ru» опубликовал первый отчет о социальных проектах за три года существования. C 2013 года объем собранных пожертвований, собранных фондом, увеличился на 200%, доля успешно завершенных благотворительных проектов выросла втрое. Число пользователей, которые настроили автоматические списания в пользу фондов на «Добре», выросло в 10 раз с 2014 года. В декабре 2016 года заработало приложение «Добра Mail.Ru» для сообществ «ВКонтакте».

Презентация социальных проектов Добро мэйл ру.Презентацию делает Саша. Posted by Tatiana Bachinskaya on Friday, 13 January 2017

Видео с презентации результатов проекта. Рассказывает руковдитель — Александра Бабкина

Mail.ru проанализировало аудиторию проекта: ее ядро составили пользователи в возрасте от 25 до 44 лет, каждому третьему — от 25 до 34 лет, каждому четвертому — от 35 до 44 лет. Еще 17% аудитории сервиса — люди в возрасте от 45 до 54 лет, десятую часть аудитории составляют пользователи в возрасте от 55 до 64 лет. Женщин среди благотворителй оказалось больше, чем мужчин — 66%.

14% пожертвований приходится на Москву и область, 5% на Санкт-Петербург. Среди других наиболее активных регионов — Татарстан, Свердловская и Челябинская области.