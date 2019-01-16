«Тематические медиа» Дениса Крючкова переработали «Хабр» и теперь сайт может работать с материалами на двух языках. Крючков объяснил, что создание отдельного сайта всерьёз не рассматривалось:
Мы пошли по пути разделения контента и осталось придумать, как это можно сделать. В итоге остановились на наиболее гибком варианте: чтобы каждый пользователь мог выбирать и язык интерфейсов сайта, и язык контента.
Для этого каждый пользователь в настройках может указать, что и на каком языке будет. Можно оставить в ленте только контент на русском языке, можно только на английском, а можно сразу на обоих.
Крючков анонсировал выход «Хабра» за пределы Рунета в апреле 2018 года. Тогда аудитория интересующихся информационными технологиями составляла 12−14 млн уникальных посетителей в месяц, она зафиксировалась и, по оценке Крючкова, достигла своего максимума. Новые точки роста «Хабра» могли находиться только в глобальном интернете, причём англоязычном:
Web content by language, 2018.
English: 51.2%
Russian: 6.8%
German: 5.6%
Japanese: 5.5%
Spanish: 5.1%
French: 4.1%
Portuguese: 2.6%
Italian: 2.4%
Chinese: 2.1%
Polish: 1.7%
Persian: 1.7%
Turkish: 1.4%
Dutch: 1.3%
Korean: 1.0%
Czech: 0.9%
Arabic: 0.7%
(W3Techs)
— The Spectator Index (@spectatorindex) April 3, 2018
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Однако нет ли ошибки в данных статы. По числу говорящих топ5 языков был таким:
Английский, китайский, арабский, испанский, русский.
Куда дели 1,5 млрд.китайцев трудоголиков)))