«Тематические медиа» Дениса Крючкова переработали «Хабр» и теперь сайт может работать с материалами на двух языках. Крючков объяснил, что создание отдельного сайта всерьёз не рассматривалось:

Мы пошли по пути разделения контента и осталось придумать, как это можно сделать. В итоге остановились на наиболее гибком варианте: чтобы каждый пользователь мог выбирать и язык интерфейсов сайта, и язык контента. Для этого каждый пользователь в настройках может указать, что и на каком языке будет. Можно оставить в ленте только контент на русском языке, можно только на английском, а можно сразу на обоих.

Крючков анонсировал выход «Хабра» за пределы Рунета в апреле 2018 года. Тогда аудитория интересующихся информационными технологиями составляла 12−14 млн уникальных посетителей в месяц, она зафиксировалась и, по оценке Крючкова, достигла своего максимума. Новые точки роста «Хабра» могли находиться только в глобальном интернете, причём англоязычном: