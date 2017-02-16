Vostok New Ventures, один из акционеров Avito, выпустил финансовый отчёт российского классифайда за четвёртый квартал 2016 года. Выручка сервиса за этот период выросла до 3 299 млн рублей, это на 54% больше за тот же период 2015 года, когда компания заработала 2 145 млн. За весь 2016 год выручка сервиса составила 11 678 млн рублей против 6 674 млн годом ранее.

Скорректированный показатель EBITDA за квартал составил 1 536 млн против 908 млн за тот же период 2015 года. По году показатель EBITDA достиг 6 261 млн рублей против 3 286 млн за 2015.

Любопытно, что выручка растёт гораздо быстрее трафика. Количество просмотров страниц за квартал — 31 млрд (доля мобильных устройств — 59%), за тот же период 2015 года — 29 млрд (мобильные — 50%). За год этот показатель составляет 123 млрд в 2016 и 104 млрд в 2015.