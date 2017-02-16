17 февраля Facebook запустит сервис, который позволит компаниям публиковать вакансии в специальном разделе в соцсети, а пользователям — откликаться на них. Вакансии будут видны всем пользователям, которые посещают страницу компании, разместившей объявление. В форме отзыва будет указана информация о соискателях с их страниц в соцсетях. Новый сервис может стать дополнением к Facebook at Work, — корпоративной платной версии соцсети, которую компания запустила в октябре 2016 года, — которое позволит на равных конкурировать с LinkedIn. В первую очередь доступ к сервису получат компании из США.