Лично я пропустил тот момент, когда распознавание лиц и смежные технологии окончательно перестали быть чем-то эксклюзивным и превратились в стандартизованный товар. Но, поздравляю вас, это уже случилось. Функции типа «найти лицо на фотографии», «проверить, принадлежат ли лица одному человеку», «найти похожих людей», «определить пол и возраст» предоставляются десятком разных подрядчиков по приблизительно одинаковым ценам и со схожим качеством.

Разумеется, каждый из них может рассказать, почему именно он лучше всех остальных, и в каждом специфическом случае конкретного проекта есть смысл выбирать подрядчика внимательно, а не первого попавшегося, но в целом разницы между ними нет, да и меняются цены и наборы функций раз в полгода.

Стандартизация услуги привела и к открытости условий. Посмотрите на сайт российского VisionLabs: «у нас совершенно уникальная технология, пишите в наш отдел продаж, чтобы узнать условия». Так было модно ещё года три назад, но сейчас такому подходу есть и человеческая альтернатива: у Microsoft или Kairos прайс-лист публичен, ключи к API можно получить онлайн, есть бесплатная версия с ограничением по числу запросов. Да, наверное, очень большой проект может и скидку получить через общение с живыми людьми, но если у вас десяток тысяч обращений в день, то можно просто платить с кредитной карты.

Цены, между прочим, довольно щадящие. Понятно, что всё бывает по-разному, но совсем грубо — 0.1−0.3 цента за запрос. Т. е. если привлечение нового пользователя стоит хотя бы рублей 30, и какая-нибудь распознавательная финтифлюшка увеличивает его вовлеченность или конверсию хотя бы процентов на 5, то это уже с запасом выгодно. А если 5% нет, то и зачем оно?.. При этом маржа выглядит более чем достойно, если считать, скажем, запрос в секунду на ядро процессора, то несколько сот долларов в день каждое ядро своим владельцам приносит. Обратная сторона этой медали очевидна: для сайтов знакомств и подобных сервисов, где поиск лиц актуален на каждом клике, а не пару раз за жизнь, такой прайсинг может быть разорителен, но для них есть предложения по офлайн SDK с фиксированной ценой.

В общем, в плане доступности технологии будущее уже наступило. Качеству есть ещё куда расти, особенно в плане вычисления возраста и определения настроения, но для многих задач всё уже готово. Для иллюстрации, в Китае водитель Uber или Didi таксометру своё лицо обязан иногда показывать, доказать, что он это он, а не знакомый на чужом подключении ездит.

#стартапдня пусть будет Face++, они как раз от B2B продаж с индивидуальным подходом к стандартизованному прайсу и API переходят. На последнем раунде $100 миллионов получили.