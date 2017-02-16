В декабре шведский фонд Vostok New Ventures договорился о новых вложениях $5,8 млн в онлайн-сервис бронирования путешествий OneTwoTrip, сделка будет считаться состоявшейся в январе. Теперь доля инвестора в компании составляет 14,6%. Представители сервиса подтвердили сообщение и отметили, что «деньги (идут) не в компанию». Также они рассказали, что $5,8 млн за 7% доли считают «очень привлекательной ценой». По подсчетам, 100% OneTwoTrip может оцениваться в целом в $82,9 млн.