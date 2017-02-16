В правительстве сообразили, что зашифрованный трафик операторам не расшифровать. Это проблема для «закона Яровой»


Экспертная рабочая группа федерального уровня под руководством министра открытого правительства Михаила Абызова заключила, что большая часть хранимой информации, которая передается по сетям операторов, может быть непригодна к анализу и использованию в работе госорганов, так как отсутствует технология, позволяющая расшифровывать трафик. Группа собиралась 19 января, чтобы обсудить общественную инициативу по отмене закона. Эксперты не поддержали отмену, однако предложили внести в подзаконные акты изменения, чтобы минимизировать риски: исключить избыточный трафик из информации, подлежащей хранению, и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения данных.

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