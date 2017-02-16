Экспертная рабочая группа федерального уровня под руководством министра открытого правительства Михаила Абызова заключила, что большая часть хранимой информации, которая передается по сетям операторов, может быть непригодна к анализу и использованию в работе госорганов, так как отсутствует технология, позволяющая расшифровывать трафик. Группа собиралась 19 января, чтобы обсудить общественную инициативу по отмене закона. Эксперты не поддержали отмену, однако предложили внести в подзаконные акты изменения, чтобы минимизировать риски: исключить избыточный трафик из информации, подлежащей хранению, и рассмотреть возможность поэтапного введения сроков хранения данных.