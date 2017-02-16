У пользователей браузера «Амиго» производства Mail.ru Group вчера начались проблемы — с браузера нельзя было зайти на сайты Mail.ru Group — «Одноклассники», Mail.ru и другие, в том числе страничку обновления самого «Амиго». Пользователи решили выяснить причину проблем на форуме поддержки Google Chrome, где начали требовать нормальной работы браузера (на форуме 1 — самая длинная ветка, 2, 3, 4, 5, 6, 7), обвиняя Google. Об этом «Роем!» рассказал один из активных участников форума:

[Пользователей н]е пускает из-за глюка «Амиго». Может там какое-то обновление вышло, сборку криво собрали или еще что. У них старый Chromium 54-ой версии. У Яндекс.Браузера — 55-я, у Chrome — 56. У Chrome тоже бывают ошибки с сертификатам, но там единичные случаи. А сегодня такая атака бешенная, видимо все «амиговцы» массово полетели. К вечеру стихло. Ну и на форуме дублирующие темы закрыли, оставили одну-две где пользователи «Амиго» упорно обвиняют Google в том, что это он пытается перевести всех на Chrome, хотят жаловаться в Роспотребнадзор.

Некоторые пользователи быстро решили проблему:

Удалил «Амиго» и пользуюсь другим браузером... Там никаких проблем. Понимаю, что решение не самое оптимальное, но... Я этим «другом» никогда особо не дорожил, для меня главное — стабильный и спокойный доступ к необходимым мне сайтам.

Другие стали опасаться за то, что придётся обращаться к специалистам:

Столько народу влетело, сейчас все бросятся вызывать мастеров за немалые деньги. Тут какая-то умная написала, как избавиться от этой напасти, я [почти обомлел] — машину разобрать и собрать легче. Я простой пользователь, я не понимаю что такое «фафай»-протокол, «пи»-адрес, контент и всякая мура. Я плачу деньги, и будьте любезны.

Постоянные участники форума советовали скачать новую версию Chrome или хотя бы обновить «Амиго». Пользователи не смогли это сделать — не открывались и эти ссылки. Некоторые делать этого не захотели, так как подозревали компанию Google в порче браузера «Амиго»: