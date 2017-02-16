Основатель Moroz Records Сергей Морозов подтвердил факт подачи иска [на два миллиона рублей] «Ведомостям». Представитель социальной сети «В контакте» сказал «Ведомостям», что социальная сеть сейчас ведет переговоры с правообладателем, но есть ли уже какие-либо конкретные договоренности, он не уточнил. Морозов опроверг переговоры с «В контакте». «К нам из социальной сети никто не обращался», — говорит он.