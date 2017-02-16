Китай сегодня – это страна, активно продвигающая имидж «главного мирового инвестора». «Очень часто я сталкиваюсь с людьми, ведущими бизнес с китайскими поставщиками», — пишет Максим Спасский, председатель общественной организации «Дом Российско-Китайской Дружбы» — они уверены, что знают формулу успеха в работе с ними, но покупать товар и просить деньги взаймы — процессы совершенно разные, соответственно, требующие отличных подходов.

В мае 2016 года "Институт развития интернета" запланировал взять у Китая $100-200 млн на интернет-проекты РФ в 2016-2017 гг. Казалось, что к инициативе подключилась китайская LeEco [с потенициальным объёмом инвестирования в "десятки миллионов"], но уже осенью выяснилось, что масштабных инвестиций LeEco пока не будет. В январе 2017 года Китай запустил «свой ФРИИ» — фонд объёмом на два порядка больше российского, $14,56 млрд для поддержки инвестиций в сфере IT.

При поиске китайского партнера в продаже больше заинтересована компания-продавец, так как огромная конкуренция диктует «рынок покупателя». И здесь китайцы поймут ваш русский или английский, быстро ответят в переписке, а разговаривать с вами будет русскоговорящий сотрудник. Когда вы ищете китайские деньги — заинтересованное лицо именно вы, поэтому правила игры здесь совершенно другие.