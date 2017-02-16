«Яндекс» раскрыл финансовые показатели компании за год. Выручка компании выросла до 75,9 млрд рублей, на 27% больше год к году. Чистая прибыль опустилась до 6,8 млрд рублей, на 30% меньше год к году.

Доля поиска в России сократилась с 55,9% в четвёртом квартале 2015 года до 55,4% в четвёртом квартале 2016 года. Количество поисковых запросов выросло на 3%.

Платные клики на сайтах « Яндекса» и его партнёров выросли на 12% в четвёртом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года. Цена за клик выросла на 8%.

Яндекса» и его партнёров выросли на 12% в четвёртом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года. Цена за клик выросла на 8%. Количество поездок в Яндекс.Такси выросло на 401% в четвёртом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года. CEO « Яндекса» Александр Шульгин отметил , что в декабре этот показатель увеличился на 452% год к году , это связано с географической экспансией.

Рекламный бизнес «Яндекса» в четвёртом квартале вырос на 20% год к году, выручка от рекламы составила 95% от доходов компании. Реклама на сайтах «Яндекса» выросла на те же 20% и составила 70% от всей выручки компании за квартал.