«Яндекс» раскрыл финансовые показатели компании за год. Выручка компании выросла до 75,9 млрд рублей, на 27% больше год к году. Чистая прибыль опустилась до 6,8 млрд рублей, на 30% меньше год к году.
- Доля поиска в России сократилась с 55,9% в четвёртом квартале 2015 года до 55,4% в четвёртом квартале 2016 года. Количество поисковых запросов выросло на 3%.
- Платные клики на сайтах «Яндекса» и его партнёров выросли на 12% в четвёртом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года. Цена за клик выросла на 8%.
- Количество поездок в Яндекс.Такси выросло на 401% в четвёртом квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года. CEO «Яндекса» Александр Шульгин отметил, что в декабре этот показатель увеличился на 452% год к году, это связано с географической экспансией.
Шульгин: Жалоба «Яндекса» на Google в ФАС приносит первые финансовые результаты
Рекламный бизнес «Яндекса» в четвёртом квартале вырос на 20% год к году, выручка от рекламы составила 95% от доходов компании. Реклама на сайтах «Яндекса» выросла на те же 20% и составила 70% от всей выручки компании за квартал.
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> Реклама на сайтах «Яндекса» выросла на те же 20% и составила 70% от всей выручки компании за квартал.
Т.е. на сайтах-партнерах-где-код-встроен — меньше 30%?
Видимо. Контекстная реклама же в поиске тоже относится к рекламе на сайтах «Яндекса».