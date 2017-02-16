Бывший владелец одного из самых дорогих в Рунете интернет-магазинов автомобильных запчастей Exist.ru Владислав Доморацкий запустил новую В2В-площадку IsNext.ru для оптовых продаж автозапчастей и компонентов. В ближайшее время планируется, что платформа займет значительную долю рынка, общая ёмкость которого, по оценкам специалистов компании, составляет не меньше 200 миллиардов рублей в год.

«При разработке платформы заложена возможность практически неограниченного расширения её функционала, что в перспективе позволит нам занимать и другие рыночные ниши, осваивать новые направления», — прокомментировали владельцы ООО «Эксист-М».

В конце января появилась новость, что Доморацкий продал Юрию Буковникову долю в «А+А Эксист-Инфо», которая владеет Exist.ru, однако остался совладельцем «Эксист-М». Последняя компания является основным поставщиком и для Exist.ru, и для открывшейся платформы.

Источник РБК сообщил, что в скором времени новая площадка станет конкурировать с Exist.ru, так как через несколько месяцев IsNext.ru собирается запустить B2C-продажи. Успех обоих проектов и уровень конкуренции будет зависеть от ценовой политики новой платформы, добавил собеседник. Пока что стоимость Exist.ru оценивается в 700 миллионов рублей.