Rambler&Co объявил, что руководить редакцией кириллического сегмента LiveJournal назначен Алексей Королёв. Главред «Живого журнала» отвечает за формирование страницы LiveJournal.com и поиск контента для её наполнения. С декабря 2015 года главредом ЖЖ работал выходец из ТАСС Василий Гулин. Одновременно Гулин некоторое время возглавлял принадлежащее Rambler&Co издание «Мослента». Гулин покинул группу компаний Rambler&Co. и все его медиа («Мослентой» руководит Александр Белоновский, в частности главред Lenta.ru). Гулин объяснил изданию vc.ru:

История предельно простая. Я выполнил все задачи, в том числе и свои личные, если так можно выразиться. На базе LiveJournal было создано популярное, сильное медиа. Такого не было и уже не будет — не делать же СМИ из базы школьных друзей или лендинга для пиратского контента. У нас же получилось «ядерное» медиа со стабильной, растущей аудиторией. Показатель отказов удалось довести до 2%, среднее время просмотра одного материала — четыре минуты. То есть читают подолгу и помногу. Конкретнее о своих планах расскажу чуть позже, поскольку надо довести до ума другие свои проекты. Было бы не очень корректно сейчас анонсировать свою дальнейшую деятельность.

По TNS Web Index аудитория ЖЖ плавно снижается последние годы, так в 2016 ежемесячная аудитория снизилась с 15,26 млн. человек до 13,1 миллионов. Владислав Цыплухин, директор по продукту издательского дома «Комитет», иронизирует:

У «ВКонтакте» показатель отказов — 20%

У «Медузы» — 60%

У «Сноба» и Republic в районе 70% А у The Village и Livejournal 6% и 2%. Послушать бы мастер-класс от ребят.

Алексей Королёв пришёл в ЖЖ с поста замдиректора вещания на Россию, СНГ и страны Балтии телеканала RT (ранее «Russia Today» — англ. Россия сегодня). Ранее Королёв не специализировался на блогерах и пользовательском контенте — был главным редактором журнала «Аэрофлот», шеф-редактором издательского дома «SPN медиа» и главредом журнала Playboy. Livejournal.com находится на втором месте в портфеле интернет площадок группы Rambler&Co с долей 18% или почти пятая часть портфеля.