В «СПАРК-Интерфаксе» обнаружилась ООО «Микрокредитная компания «Озон Кредит», зарегистрированная 15 февраля в Москве с уставным капиталом 1 млн рублей. Ее учредителями выступают ООО «Озон Холдинг» и ООО «Интернет Решения». Компании ещё предстоит быть внесённой в реестр микрофинансовых организаций.

В Озоне не рассказали о целях регистрации компании, но сообщили о намерении развивать Ozon Invest -- сервис, с помощью которого магазины-партнёры Ozon могут получить целевой займ. Займы выдают банки-партнёры Ozon, погашаются займы автоматически из оборота магазина на Ozon.

В кредит могут приобретать товары ценой от 3,5 до 200 тысяч рублей и покупатели на Ozon.

В декабре 2020 года стало известно, что Wildberries покупает банкт «Стандарт Кредит» и «намерен реализовывать карточные программы лояльности, включая подарочные карты, а также осуществлять расчеты с многочисленными поставщиками товаров, представленных на площадке».