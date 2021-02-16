На сайте ДИТ Москвы до 19 февраля проходит голосование за кандидатов в Совет предпринимателей столицы при Штабе по защите бизнеса Москвы.

Бизнесмены-кандидаты распределены по отраслям, в категории «Информация, связь и цифровые технологии» представлен Игорь Алексеев -- директор по взаимодействию с государственными органами и корпоративным отношениям Яндекса -- и его коллега из InfoWatch Владимир Дворецкий.

Больше всего голосов на момент публикации (1038) на момент публикации собрал создатель Qiwi Андрей Романенко, у ближайшего преследователя в категории их в полтора раза меньше. У Алексеева 142 голоса. Волеизъявление не требует регистрации и защищено капчей, но редакции удалось экспериментально проголсовать два раза с разных браузеров.