HR-платформа SuperJob объявила, что её корпоративные пользователи теперь могут рекламировать пользователям сайта не только вакансии, но и товары и услуги. Реклама размещается в личных кабинетах пользователей и в результатах поиска по вакансиям. Таргетировать объявления можно на основе указываемых в резюме сведений. В феврале и марте на счет всех рекламных кабинетов начислят по 5000 рублей. У SuperJob 12 млн активных пользователей в месяц.

Для рекламных кампаний бизнесу доступны обезличенные данные, которые пользователи SuperJob указывают в своих резюме (почти 30 млн в конце 2020 года). Это достоверные и верифицированные социально-демографические характеристики — от пола, возраста и наличия детей до профессии, уровня дохода и наличия водительских прав.

Осенью 2020 года SuperJob запустила платформу для самозанятых и фрилансеров, которые могут предлагать свои услуги и контактировать с заказчиками. Оборот российского рынка фриланса, по данным PwC, превысил $41 млрд и растёт опережающими мировую динамику темпами. Вместе с тем, 64% российских фрилансеров получают менее 30 тыс. руб. в месяц, 17% — до 60 тыс. руб., 13% — до 100 тыс. руб. и лишь 6% зарабатывают более 100 тыс. руб.