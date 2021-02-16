Яндекс подвёл финансовые итоги 2020 года целиком и его четвертого квартала. Консолидированная выручка выросла по сравнению с 2019 годом на 24% — до 218,3 млрд рублей (почти $3 млрд). Чистая прибыль составила 24,1 млрд рублей и увеличилась на 116% по сравнению с 2019 годом.

Без учёта Яндекс.Маркета выручка выросла на 17% до 206 млрд рублей, а чистая прибыль даже упала Y2Y на 16% до 13 млрд рублей.

Выручка от рекламы в поиске и РСЯ уже даёт меньше половины (105 млрд из 218), причем если выручка от рекламы в поиске Яндекса выросла на 9%, то выручка от рекламной сети упала на 16%. На 47% выросла выручка сегмента Такси (Такси, Драйв, Лавка, Еда). В 4 раза вырос сегмент «Прочие доходы».

Рост прочих доходов связан в основном с ростом доходов Медиасервисов от продаж подписок, с проектами в области интернета вещей (Internet of Things, IoT), а также с развитием сервиса Yandex.Cloud.

В апреле аналитики швейцарского банка UBS пересмотрели прогноз по выручке Яндекса за 2020 год. Впервые с 2008 года выручка должна была упасть. Вместо роста на 22% ожидалось падение на 2% до 171,8 млрд руб. Падению доходов должен был поспособствовать Яндекс.Драйв, и его выручка действительно упала на 1% по результатам 4 квартала, но выросла на 13% по итогам года.

За 2021 год Яндекс рассчитывает заработать 305−320 млрд рублей, в первую очередь за счет электронной коммерции и логистики, «а также восстановления показателей в сегментах Поиска и портала и Такси.»