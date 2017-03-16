#СтартапДня: Outfit7 — разработчик мобильных игр, который добился 5 миллиардов загрузок


Компаний, проданных за миллиард долларов много, компаний, добившихся 5 миллиардов загрузок своих мобильных приложений — мало. Очень мало. Не считая Google и Apple с их предустановками, таких монстров на данный момент всего два: Facebook и #стартапдня Outfit7. И если Facebook — часть современной культуры даже для тех, кто им не пользуется, то Outfit7, несмотря на мегапопулярность, сидит в некотором подполье, говорят о нем мало, надо поправить.
Outfit7 — словенская игровая компания, юридически переехавшая в Лондон, когда дело пошло о больших деньгах, а сейчас с географией проекта стало ещё сложнее — относительно недавно их купили китайцы за тот самый миллиард из первого предложения поста. Делают они десятки похожих между собой игр про котенка Тома и его друзей на примерно одной механике с стиле тамагочи: персонажа можно гладить, кормить, выгуливать и водить в туалет, а он за это растет, радуется жизни и повторяет смешным голосом всё, что слышит в микрофон. И ещё он умеет пукать!
Есть, конечно, и встроенные покупки: за совсем немного настоящих денег на Тома можно надеть красивую шапочку или костюмчик. Ему будет очень-очень приятно, и он в них так хорошо выглядит! Впрочем, основные деньги издатель зарабатывает не на этом, а на рекламе, которой приложения забиты до какого-то совершенно фантастического уровня, словами его выразить сложно, поиграйте пару минут — сами оцените это минное поле, где за каждым кликом прячется рекламный видеоролик.
Интересно, что популярность Тома и его друзей относительно стабильна, десятки миллионов загрузок в месяц они получают уже лет 5 подряд, это значительно дольше, чем продолжительность эпохи Angry Birds, например. (А про Pokemon Go и вспоминать на таком фоне стыдно.) Пользуясь этой стабильной популярностью персонажей, Outfit7 запустил уже и кучу неигровых продуктов — от мультсериала в сотрудничестве с Диснеем до детского бумажного журнала в России.
Что будет дальше, никто, конечно, не знает, но судя по тому, что основатели решили соскочить и продались, какие-то признаки упадка на горизонте есть, вторым Микки Маусом Том стать не должен. Но пять с половиной миллиардов загрузок! Очень советую на хотя бы одну из игр своими глазами посмотреть, увидеть, что нравится человечеству.

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