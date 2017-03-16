Digital-директор «Ведомостей» Елена Кирюшина рассказала RNS, что газета «рассматривает возможности» блокировки канала Nopaywal в мессенджере Telegram. Около 4 тысяч человек бесплатно получают через Nopaywal ссылки на копии платных материалов «Ведомостей» и таких изданий, как «Дождь», Republic и The News Times. В РФ законодатель защищает правообладателя и даёт ему досудебные и судебные инструменты блокировки веб-сайтов, однако мессенджеры свободны от регулирования: «Да, с телеграм-каналами нормальной практики пока нет, но у нас есть все возможности ее создать. Платный контент — это большая часть нашего бизнеса. И пиратство никак не помогает нам развивать этот бизнес», — сказала Кирюшина. У прошлого проекта Павла Дурова, соцсети ВКонтакте, весной 2012 была похожая сложность с «Ведомостями». Материалы газеты попадали в соцсеть, но желания нанести ущерб газете не было — проблема была скорее организационная. Через Telegram блокировку намеренно провоцирует пользователь-копипастер. На значительном числе интернет-платформ его активность была бы быстро пресечена по DMCA-запросу.

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В апреле 2012 года «Ведомости» обвинили платформу под руководством Павла Дурова (тогда это был ВКонтакте, сейчас Telegram) в некорректном использовании материалов газеты. Статьи «Ведомостей» некоторое время демонстрировались в так называемом «предпросмотре», непосредственно внутри соцсети ВКонтакте. В ноябре 2016 предпросмотр статей появился у Telegram, пока речь идёт о материалах нескольких избранных партнёров. Пиратские перепечатки «Ведомостей» появляются по другой технологии. Статьи просто копируются из газеты и размещаются в Telegraph, дочерней службе месенджера, а Telegram-канал распространяет ссылки на перепечатку.

15 июня 2016 года газета «Ведомости» закрыла бесплатный доступ к содержанию свежего номера. В декабре «Ведомости» совсем убрали часть материалов сайта из бесплатного просмотра (ранее бесплатно можно было прочесть 13 материалов в месяц). Газета дала значительной части материалов статус «всегда платные» и сопроводила смену модели запуском дешёвых подписок, для читателей со смартфонами (в 5 раз дешевле стандартной, которая включает, в том числе доступ с десктопа).