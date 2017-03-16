«Юлмарт» потратит $1 млрд на строительство складов


Онлайн-ритейлер «Юлмарт» вложит до 2021 года около $1 млрд в строительство центров обработки заказов и распределительных центров. Сегодня в портфеле «Юлмарта» находится 3 центра обработки заказов в Санкт-Петербурге и ещё один достраивается в подмосковных Мытищах. «Мы планируем, что в Петербурге у нас появятся ещё четыре центра обработки товаров, в Москве и области — ещё 13. Кроме того, нам требуется два распределительных центра в Московском регионе», — говорит генеральный директор «Юлмарт Девелопмент» Евгений Иванченко.

«Юлмарт» вложит до 2021 г $1 млрд в строительство центров обработки заказов и распредцентров

Онлайн-ритейлер «Юлмарт» вложит до 2021 года около 1 миллиарда долларов в строительство центров обработки заказов и распределительных центров, сообщил РИА Недвижимость на выставке MIPIM в Каннах генеральный директор «Юлмарт Девелопмент» Евгений Иванченко.

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