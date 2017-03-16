Онлайн-ритейлер «Юлмарт» вложит до 2021 года около $1 млрд в строительство центров обработки заказов и распределительных центров. Сегодня в портфеле «Юлмарта» находится 3 центра обработки заказов в Санкт-Петербурге и ещё один достраивается в подмосковных Мытищах. «Мы планируем, что в Петербурге у нас появятся ещё четыре центра обработки товаров, в Москве и области — ещё 13. Кроме того, нам требуется два распределительных центра в Московском регионе», — говорит генеральный директор «Юлмарт Девелопмент» Евгений Иванченко.