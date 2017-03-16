Департамент юстиции США опубликовал официальное сообщение в котором обвинил сотрудников российских спецслужб в атаке на сервера Yahoo! в результате которой было украдено более 500 миллионов аккаунтов пользователей, а сама компания получила убытки более миллиарда долларов. Департамент юстиции обвинил двух сотрудников ФСБ — Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Всего обвиняемых четверо — кроме упомянутых еще один россиянин Алексей Белан и проживающий в Канаде гражданин Казахстана Карим Буратов.

Сотрудники ФСБ защищали двух других обвиняемых, управляли ими, помогали и платили им за сбор информации при помощи компьютерного взлома территории США, говорится в сообщении департамента юстиции. Американские власти утверждают, что Докучаев и Сущин являлись сотрудниками спецотдела ФСБ «Центр 18». Такой центр действительно существует, он входит в состав службы контрразведки ФСБ и расследует преступления в области электронной коммерции и незаконного распространения персональных данных.

Дмитрий Докучаев также является фигурантом дела о госизмене в России. По данным СМИ, он и другие фигуранты дела подозреваются в передаче иностранным спецслужбам некой информации. Также сообщалось, что он мог быть причастен к DDoS-атаке на платежную систему Assist в июле 2010 года.

14 декабря 2017 Yahoo сообщила, что в результате хакерской атаки на сервис в августе 2013 года были похищены данные миллиарда пользователей. Опрошенные агентством Blombrg аналитики оценили ущерб от атаки в $1 млрд. Из-за инцидента компания приняла решение не выплачивать годовой бонус своему президенту Мариссе Майер, а в СМИ появлялись сообщения, что инцидент может повлиять на сделку по покупку Yahoo! оператором Verizon, или даже сорвать ее. Впоследствии эти предположения не подтвердились.